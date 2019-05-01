【挺身而出】同行朋友校園遇前度刀襲　20歲女大學生身擋8刀護友

遇到當街行兇，一般人可能呆在現場，無法即時作出反應。但一名在廣西桂林求學的20歲女大學生，眼見同行友人在校園遇襲，選擇不顧一切衝前保護朋友，身中8刀受傷。所幸的是雖然傷勢嚴重，但入院治療後目前已經無礙，可以回校上課。

崔譯文身上刀傷遍及胸腔、肝、腰、肚、手臂內側等位置，膽囊和肝臟受傷嚴重，需要進行開腹手術。所幸經治療後已無大礙。（網上圖片）

+ 2

事件發生於3月10日晚上，在桂林電子科技大學花江校區，就讀該校的20歲寧波女生崔譯文和女同學梁宇瀅自修後結伴回宿舍。兩人經過操場時，突然有名男子叫住梁宇瀅，並用刀揮向她。崔譯文見狀，立即上前把朋友拉開，自己卻中了2刀。

崔譯文中刀後連忙叫梁宇瀅離開。但兇手又追上前繼續行凶。崔譯文無法拉開兩人，於是用自己身體護住同學，不幸又身中6刀。最終崔譯文身中8刀，而梁宇瀅身中16刀，兩人後被送往醫院治療。

原來遇襲者是梁宇瀅的前男友，同在該校就讀。因不滿梁宇瀅對自己不理不睬，他竟持利刀在校內操場埋伏，看見前女友現身後，便跑上前施襲。事後，該男生被警方刑事拘留。

經治療後已無大礙 目前已回校上課

崔譯文身上刀傷遍及胸腔、肝、腰、肚、手臂內側等位置，膽囊和肝臟受傷嚴重，需要進行開腹手術。所幸經治療後已無大礙，女同學亦脫離危險期。出院兩天後，崔譯文已經回學校上課。

事件在內地引起不少網民討論，紛紛形容為好人好事，「見義勇為」的榜樣；廣西靈川縣政法委亦頒發榮譽證書給崔譯文，授予她「見義勇為積極分子」榮譽稱號。崔譯文憶述事件時則表示，自己當時並沒有想太多，「我只知道，我不衝上去，她可能會死。」她又說，自己是軍人的女兒，「不可能退啊，就得保護」。