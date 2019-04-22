趁女友人吃藥昏睡性侵得逞　台男不滿足再邀過夜遭判刑

高雄吳姓男子前年2月與女性友人出遊共宿一房，他涉趁女子服安眠藥入睡後，無意識狀況下，乘機發生性行為得逞，隔晚被害人與另名女友人睡雙人床，他仍大膽隔着衣服摸她胸、下體；隔兩天吳食髓知味再開口邀過夜，女子氣得質問，他才承認性侵。吳事後賠50萬（約港幣127161元）和解，高雄高分院仍依乘機性交等罪，處3年2月徒刑。可上訴。

判決指出，2017年2月間，吳姓男子約一樣患有精神疾病的被害女子到屏東玩，晚間在溫泉SPA飯店房間喝酒，就寢之前，女子服用安眠藥助睡，但吳趁她受酒精及藥物影響，半夜性侵她得逞。隔天兩人玩到高雄，當晚有另名女子加入同住，2女同睡雙人床，但吳竟大膽在她們熟睡後，又隔着衣服撫摸女子猥褻。

事實上被害女子連2夜醒來後都有感覺身體有異，但無法確認是否遭性侵，直到這趟旅程結束後隔2天，吳姓男子又邀她外出過夜，她才憤而用LINE質問，是不是乘她服用安眠藥物入睡時性侵，吳見狀承認，她立即報警處理，並提供內褲送驗，果然有吳的DNA。

高雄吳姓男子趁女子服安眠藥入睡後乘機性侵，高雄高分院依乘機性交等罪，處3年2月徒刑。可上訴。（視覺中國／GettyImages）

吳姓男子認罪，一審認為他連2天犯案，難認是一時情不自禁性侵，造成被害女子創傷壓力症候群，對方不願和解，依犯乘機性交及乘機猥褻罪，共處4年半徒刑；全案上訴後，吳賠償50萬元（約港幣127161元）達成和解，高雄高分院改處3年2月徒刑。

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