【有片】湖南男童頭伸玻璃門空隙被監生夾死　同行女童疑錯誤施救

上周三（1日），湖南邵陽一名3歲男童將頭伸入兩道玻璃門的空隙後被困，雖然同行的女童一直嘗試往前後方向推門救人，其後亦有途人和保安幫忙營救，惟男孩因長時間無法脫身，最終仍慘被監生夾死。

閉路電視片段所見，一名小女孩不斷嘗試推動玻璃門，希望將受困的小男孩救出。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在湖南邵陽大祥區紅旗路松坡圖書館，當時2名小孩在玻璃門變玩耍，其中一名小男孩試圖從兩道玻璃門中間的空隙穿過，結果其頸部被夾在兩門的空隙中，無法脫身。

從網上流傳的閉路電視畫面所見，同行的小女孩試圖推動玻璃門將男孩救出，惟小女孩不懂操作，將門前後轉動均未能成功，而小男孩的頸部被似乎被夾得愈來愈緊，其手腳也不停亂動。

正當兩名孩童求助無門之際，一名手提工事包的男子與他們擦身而過，並經由大門進入館內，但他對身旁發生的事件視若無睹。及後兩名女子經過，繼續拉門試圖將小男孩救出，可惜同樣未能成功。參與救援的人也愈來愈多，畫面中可以看到多名途人不斷移動玻璃門，並未等待消防人員就貿然施救。10多分鐘後，男童被眾人拉出，但送醫後搶救無效身亡。

有報道稱，涉事圖書館所在的街道辦事處工作人員指，這是小孩在玩耍過程中出現的意外事故，對此感到非常遺憾。事發翌日淩晨三點，圖書館和家屬雙方經過協商達成共識。圖書館方面稱，將全面對基礎設施進行檢查和整改，盡可能消除潛在的危險因素。

（北京時間）