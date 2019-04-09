【禍從口入】江蘇6歲男童誤吞三塊磁鐵　腸內互相吸引夾出4個洞

禍從口入！江蘇一名6歲男童早前誤吞3塊磁鐵，其在腸內互相吸引夾穿4個洞，導致出現腹痛和嘔吐等症狀，最終要由醫生通過微創手術才將磁鐵取出。

醫生為安安照X光後發現，其腸腔內有不完全梗阻，盆腔處疑有異物，詢問安安後才得知他誤服磁鐵。（網上圖片）

家住江蘇淮安的6歲男童安安（化名）早前一直肚疼，家人最終以為他受涼，便到當地診所開藥，但安安服藥後依然腹痛和嘔吐，家人便帶他到淮安市婦幼保健院作進一步診治。

醫生為安安照X光後發現，其腸腔內有不完全梗阻，盆腔處疑有異物，詢問安安後才得知他誤服磁鐵。由於禁食24小時仍未能自行排出，醫生判斷，磁鐵因相互吸引力夾住腸壁，需進行手術治療。

醫生表示，磁鐵的吸引力非常強，連成人也要用力才能掰開。（網上圖片）

磁鐵吸引力非常強 要用力才能掰開。

4月7日上午，醫生為安安進行微創手術。腹腔鏡進入體內探查發現，有一段小腸和大腸粘連並且水腫，腸腔內磁鐵相互吸引，磁鐵間的腸管壞死，術中發現有四處穿孔，有兩處在小腸，有兩處在乙狀結腸。

主診醫生表示，手術過程很順利，成功從安安腹中取出三個長度在1厘米左右的圓柱形磁鐵。這3塊磁鐵的吸引力非常強，連成人都要用力才能掰開。