公費拍戲捧嫩妻惹議　北電院長張輝再被揭博士論文未過抽檢涉抄襲

內地男星翟天臨早前捲入學歷造假、抄襲論文風波，最終其博士學位被撤銷。 無獨有偶，翟天臨的博士研究生導師陳浥，被揭發其另一名重量級學生北京電影學院表演學院院長張輝同樣涉嫌學術不端，博士論文疑似抄襲網上文章後再將原文刪除，有「洗稿」之嫌。 內媒更發現，張輝的博士論文實際上未獲通過國家相關部門的抽檢，北京電影學院雖然知情但未有進一步深究。

張輝（左）與翟天臨（右）都是同一個博士研究生導師，後者的博士學位已被撤銷。（網上圖片）

據內地傳媒報道，張輝的博士論文《中國電影表演藝術的文化映像》在2016年5月提交，導師為時任表演學院黨委書記陳浥。惟該份論文的部分內容，與網上名為《電影演員必備的條件（轉載）—演員必學篇》的文章有多處雷同。

張輝的博士論文《中國電影表演藝術的文化映像》。（紅星新聞）

例如論文其中一段為「實踐證明，健康的、令人沉醉的俊美形象在電影藝術中佔據風采。誠然，對健康、俊美的理解，國度不同，民族不同，欣賞的習慣和標準要求也不同。同時，隨着時代的變遷和發展，人們的審美觀念也會發生着變化。即便在同一時代，由於生活環境、社會地位、階層、經濟水準、精神層面等的不同，對此問題的看法和標準也各不相同」。

這一段文字與文章中的「事實說明，電影需要健康的、令人沉醉的俊美形象。誠然，對俊美的理解，由於國度、民族的不同，其欣賞習慣和要求標準也不同。再說，人們的審美觀也還會隨着時代的變遷和發展而有較大的變化。即使在同一個時代，人們由於生活環境、社會地位、階層、經濟水準的不同，對美的理解也各不相同」相比，僅是遣詞造句上有些微差別。

《電影演員必備的條件（轉載）—演員必學篇》最早可查是2008年在網上發布，被不少知名網民轉載，但文章目前都已被刪除或加密，無法正常瀏覽。

張輝的博士論文部分內容，與網上名為《電影演員必備的條件（轉載）—演員必學篇》的文章有多處雷同。

此外，內媒又發現《中國電影表演藝術的文化映像》中，除了文末列舉的一系列「參考文獻」外，全文六大章節共計95頁，竟只有一個引註。報道引述中國傳媒大學電影學博士、西南政法大學教師灰狼認為，論文中的引註數量雖然沒有硬性規定，但博士論文只有一處引註顯然是個「笑話」，「10萬字的博士論文低於80個引註都很難看，本科生的論文還至少幾十個引註呢。」

報道更透露，北京電影學院曾在一次校內會議上，通報相關部門對於北京電影學院2016屆博士學位論文抽檢結果，不合格的論文中就包括有張輝的《中國電影表演藝術的文化映像》。但事後校方並未對此事進一步深究。

現年50歲的張輝離婚後迎娶較自己小24年的女學生劉熙陽。（微博）

值得一提是，現年50歲的張輝近期深陷醜聞，其離婚後迎娶較自己小24年的女學生劉熙陽。張輝為捧紅嬌妻，不惜以公費自導自演電影《一紙婚約》。該電影的出品方是北京電影學院持有100%股份的青年電影製片廠，張輝和劉熙陽做男女主角，並請來張一山、楊紫、關曉彤等一眾內地明星撐場。此外，憑藉《一紙婚約》，劉熙陽獲得第三屆《意大利中國電影節》最佳女演員獎，但北京電影學院正是該活動的聯合舉辦單位之一。

（紅星新聞）