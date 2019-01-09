【廁所革命】廣州推廁所興建規範：不應小於70平方米

新建的一類廁所建築面積不應小於70平方米，無障礙衛生間室內面積應大於等於4平方米，男女廁位比例應不低於2比1，還要做到24小時開放，清潔時間不低於16小時……下月起，廣州市《公共廁所建設與管理規範》將正式實施。

廣州廁所新規定：一類廁所不小於70平米、男女廁位比例應不低於2：1。（翻攝網絡）

據了解，該《規範》明確了廣州市新建公廁的建築面積，提出了無障礙衛生間、第三衛生間、母嬰衛生間的設置要求。其中包括：新建的一類廁所建築面積不應小於70平方米，男女廁位比例應不低於2:1，還要做到24小時開放等要求。

其次，《規範》也確定了廣州公廁的分類為一類公共廁所、二類公共廁所、鄉村公共廁所。一類公廁指的是設置在重要交通客運設施、重要公共設施、商業區的廁所。建築面積70平方米至100平方米（不含100平方米）一類公共廁所，可根據實際情況設置第三衛生間，或與無障礙衛生間合建。建築面積大於等於100平方米一類公共廁所，應分別設置無障礙衛生間和第三衛生間。

至於在公共廁所廁位比例上，《規範》要求一類公共廁所，男女廁位比例應不低於2：1；二類公共廁所、鄉村公共廁所，男女廁位比例應不低於2：3。另外，《規範》還提出了公共廁所外觀設計要求，應與周邊環境相協調，並具有嶺南文化特色、城市園林景觀、城市現代風格等特點。

此外，《規範》的管理部分，統一了廣州公廁清潔時間、方式和開放時間。一類公共廁所，24小時開放，清潔時間不低於16小時，由專人定崗清潔；二類公共廁所，開放時間不低於16小時，清潔時間不低於12小時，安排專人定崗清潔或巡迴清潔；鄉村公共廁所，開放時間不低於12小時，清潔時間不低於8小時，安排專人定崗保洁或巡迴清潔。

據廣州市城管委介紹，2018年廣州「廁所革命」計劃完成961座建設任務，任務已於12月7日前全部完成，全市總計投入經費約2.5億元（不含火車站、加油站公廁建設費用），共完成了1027座公共廁所建設任務（新建公廁311座，升級改造716座），完成率107%。

（南方都市報）