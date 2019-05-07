疑因舉報新同事偷竊　東莞餐廳服務員慘遭掐死

5月3日，深圳一名餐廳服務員被發現伏屍於員工宿舍，一日後，疑犯被警方拘捕。 疑犯是死者的前同事，死者家屬懷疑是因為死者生前曾舉報該名同事偷竊而令對方遭辭退，所以懷恨在心報復殺人。

深圳女服務員被殺，遺下未滿三歲的幼子。(網上圖片)

受害的服務員叫向紅玲，是湖南岳陽人，3年前來到廣東東莞的一家湘菜館打工，她的丈夫也在東莞的另一家湘菜館做廚師，二人育有一名兒子，今年還不到3歲。

向紅玲平時和其他員工平時都住在單位附近的宿舍裡，兩個人一間房，而向紅玲的丈夫平時在東莞的另一個區工作，由於單位距離比較遠，夫妻倆平日並不住在一起。而向紅玲原本應該在5月3日中午時回到餐廳上班，但晚了一個多小時也未見蹤影，於是餐廳主管讓和向紅玲同住的員工回來查看情況，結果發現向紅玲已經遇害。據向紅玲的室友所述，她回到房間的時候，發現向紅玲躺在床上，身上還蓋着被子，蒙著頭，當室友掀開被子的時候，發現向紅玲臉色已經青了，一動不動。

當地警方在案發後的第二日，就將姓許的28歲疑犯拘捕。疑犯是向紅玲工作餐廳在3月末新雇佣的員工，但是其間向紅玲發現疑有偷竊行為並告知了經理，經理隨後將其辭退。由於疑犯在餐廳只工作了9天，而且是臨時工，所以在辭退他之後，餐廳沒有向他發放薪金，僅負責了他這9天的吃住。

向紅玲的家屬懷疑疑犯因為討不到薪金，所以找向紅玲理論，又對向紅玲舉報其一事懷恨在心，於是殺人報復。處理此案的民警表示，該案目前還在調查處理，案件具體情況不便透露。

（北京頭條）