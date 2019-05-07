中學男女生課室「曳曳」勒令退學　4名同學拍片勒索廣傳被處分

江蘇南通海門市的近日瘋傳一段不雅影片，一對證大中學男女中學生赤身露體在課室內舉止可疑。 校方證實，涉事男女中學生事後已被勒令退學，至於偷拍後企圖敲詐勒索，並放上網廣傳的另外4名學生，則分別予以勸退至嚴重警告處分。

一對男女中學生赤身露體在課室內舉止可疑。（影片截圖）

據網上流傳的文件顯示，涉事男女都是該校高中二年級的學生。事發在4月17日下午，時值學校運動會期間，涉事男女在實驗樓二樓的實驗教室內約會，「行為出格」，在師生中造成極壞影響。經學校行政會議研究決定，對二人作勒令退學處理，並強調是「以儆效尤」。

從網上片段則可見，涉事男女當時上身赤裸，不斷互相愛撫，疑似正發生性行為。

另一份文件則稱，在涉事男女約會期間，另一名偷走外出抽煙的學生偶然遇見，「看到行為出格場面未匯報老師，而是叫來另外3位同學」。隨後有人用手機偷拍現場情況，不但商量要敲詐勒索該對男女學生，更將影片轉發給予其他同學，嚴重影響校譽。

雖然4人最終主動放棄敲詐勒索，但學校為嚴肅校紀，對其中一人作勸退處理，另外3人則分別留校察看、記過及嚴重警告處分。

內地傳媒向證大中學查詢，有工作人員證實確有其事，但由於涉及內部處理程序及未成年人士，故不會多作說明。另一方面，如今不雅影片在網上被大量傳播，證大中學目前已報警處理並向教育局等主管部門匯報。

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