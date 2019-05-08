杭州癡情漢向網戀女友轉帳149萬「救急」　女神真身竟是中年大叔

愛情是盲目的？在浙江杭州，一名年約40歲的男子通過微信認識「女友」。雖然相識4年從未曾見面，但男子在她的要求下，先後轉帳約149萬（人民幣，下同）予對方「救急」。直到男子發現受騙，報警求助後才揭發「女神」竟然是一名中年大叔。

2015年夏季某日，薩男通過微信「附近的人」功能，與網名「萌萌兒」的「女生」結為好友。（網上圖片）

案中事主姓薩，多年前離婚並獨自撫養女兒。2015年夏季某日，他通過微信「附近的人」功能，與網名「萌萌兒」的24歲「女生」結為好友。薩男看到「萌萌兒」在朋友圈賣煙，經常光顧她的生意，兩人由此聊得越來越投機，薩男也對她動了心。

2015年9月某日，「萌萌兒」向薩男訴說道，父母在西安老家為她訂親，並收下10萬元禮金，但自己已心牽薩男，陷於兩難境地。薩男聽到告白激動不已，二話不說立即向「萌萌兒」轉帳10萬元「贖身」。

以「父母患病」等各種理由向男子借款

經歷贖身一事，兩人就此定情，也得到「萌萌兒」母親的認可。可惜「造化弄人」，她的命運「一波三折」，2015年10月，「萌萌兒」稱其母親突然身患重病，需要15萬元救命，薩男又慷慨解囊，立即轉帳為女友救急。

之後，「萌萌兒」又用各種理由向薩男索錢，比如2015年12月，開服裝店借去1.4萬；2017年4月，因「車禍」借去2萬；2017年8月，因父親不幸患病借去10萬；2018年5月，因投資開酒吧借去16萬等；2018年6月至2019年3月，以還債為藉口前後再借60萬。據了解，薩男4年間合共向「萌萌兒」轉賬309筆，達149萬元。

不過，兩人交往四年，一直處於網戀，從未見過一面，只在其西安老家見過她的「大姐夫」，而所有的轉帳都是存入「大姐夫」的戶口內。

薩男4年來向網戀女友合共轉帳149萬「救急」。(網上圖片）

網戀4年從未見面

直到2019年3月，薩男被「萌萌兒」封鎖，他才意識到可能受騙，並報警求助。警方接報後，揭發「萌萌兒」的真身就是「大姐夫」，一名姓余的中年男子。

原來，「萌萌兒」的微信號之前是由余男的一位女員工操作，期間認識網友薩男，兩人關係不錯。女員工離職後，將「萌萌兒」微信號還給余男，得知薩男和女員工的關係比較曖昧，便決定利用該微信號冒充女員工，向對方騙錢。余男被捕後更說，「實在是沒想到薩某如此單純，太好騙了。」

余男所騙取的149萬，部分用於還債、還信用卡、投資、開酒吧、買車，其中還有約30萬用於打賞網路女主播。目前，余男已被警方刑事拘留。