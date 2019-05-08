遼寧漢殺女友後製造溺亡假象　警方揭其5年前用類似手段殺妻

據內媒報道，遼寧一名男子在5年前將妻子推進水缸致其窒息而亡，並製造妻子因取水滑倒然後墜缸溺亡的假象，以此逃脫法律制裁。5年後，該男子又故伎重演，將同居女友推入井中並用水桶砸、電擊等方式加速致其死亡，然後又偽造了女子打水墜井的假象，不過，這一次他終於被警方逮捕。

遼寧一名男子將同居女友推入井中並用水桶砸、電擊等方式加速致其死亡，然後又偽造了女子打水墜井的假象。圖為警方調查涉案水井。（網絡圖片）

本年4月29日，遼寧葫蘆島市警方接報指有人溺亡在井中。警方經初步調查，指51歲的死者李姓女子並無外傷，疑似為從井中取水時不慎滑倒墜井後溺亡，李女家屬對其死因無異議，並開始辦理喪事。

但其後警方再對現場勘察時發現疑點重重，例如事發時李女住宅的門是虛掩的，如果李女去打水的話應該將門打開，才方便將水提進屋；涉案水井越往下越窄，且呈階梯狀向下延伸，李女墜井後只要用手抓住井邊階梯向上爬就不會溺亡。

警方又發現李女頸部有電擊灼傷，在現場院牆附近也發現了可疑的翻牆足跡，李女的同居男友張姓男子有重大嫌疑。張男最終供述出事發經過，指自己與李女關係變差，李女經常懷疑他與女網友聊天，因此萌生殺死李女的念頭。張男趁李女不備將其推入井中，並用水桶砸、電擊等方式加速李女死亡，又偽造了李女打水墜井、身在異地等假象。

警方追查下發現「案中案」

警方認為因為一點感情糾葛就殺人非常不合常理，在追查之下竟發現「案中案」。原來在2014年，當時已婚的張男因與李女有不正當關係而與妻子關係轉差，妻子長期辱罵張男，張男一氣之下將妻子推進水缸中導致其窒息而亡，並製造妻子因取水滑倒墜缸溺亡的假象，當時未有引起其他人懷疑。

李女知悉張男殺害妻子的過程，在同居生活中經常拿此事威脅張男，聲稱「你要對不起我，我就整死你，我抓不了你，自會有警察抓你」。至此，張男真正的作案動機才真相大白。目前，張男已被刑拘，案件正在進一步調查中。

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