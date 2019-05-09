【堆積如山】傳成都共享單車變廢鐵回收價15元　ofo：達報廢年限

近日有網民爆料，位於四川成都的一處工廠內，堆積如山的報廢ofo小黃車被壓扁裝車，等待廢品廠以每輛15元（人民幣，下同）的低價回收運走，引起外界關注。 對此，ofo回應稱，此次報廢清理是企業對車輛的正常管理行為，涉及車輛已達到報廢年限。

四川成都一個報廢工廠內ofo小黃車堆積如山。（網絡圖片）

3000輛ofo單車報廢

據內媒《華西都市報》報道，報廢工廠內有2輛挖掘機專門負責碾壓及裝運廢車，有3輛貨車在旁等待裝貨，其間不斷有貨車進出工廠，節奏很快。已經被裝運的共享單車以及場內待運的廢車，以ofo居多，還有少量其他品牌的單車。

正在監督裝車的貨車司機表示，包括他在內，有幾名司機輪番負責駕駛貨車把這裡廢棄共享單車運走，這樣的工作已經持續數天。「聽老闆說是拉走當廢鐵賣掉，放著也是佔地方。」

報廢廠的職員表示，現場大概有3000輛小黃車，該廠為小黃車的車輛報廢合作方，此地長期堆積廢棄小黃車。近期由於城管要求需要清理場地，由ofo聯繫該廠，在近2天完成集中報廢工作。而對於網傳這批小黃車將以15元每輛的價格回收，該職員則表示「只有領導才知道」。

ofo：報廢清理是正常管理行為

報廢車輛如此之多，外界質疑會影響ofo的正常運力。 ofo相關負責人對此回應稱，此次報廢清理屬於政府監管下，企業對車輛的正常管理行為，涉及車輛只佔成都投放量的非常小一部分，已達到報廢年限。

至於還有傳言說「ofo將退出成都市場」，該負責人表示，ofo將在努力經營單車業務的同時，拓展更多業務可能性。

（華西都市報）