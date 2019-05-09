【內地廢紙男？】安徽男接女兒放學變報仇　怒摑昔日小學老師

早前香港一名23歲任職金融經紀的男士為報小學被老師侮辱是「廢紙」之仇，回到母校兩度用11張紙幣撻向對方臉上，引起社會熱議。 而在安徽，近日同樣有一名男子懷疑出於對昔日小學老師的怨恨，在接女兒放學時更巧遇「仇人」，憤而出手掌摑對方，結果被行政拘留10日。

安徽一名男子接女兒放學時遇上自己昔日的老師，竟然怒摑對方。(片段截圖)

5月5日，在安徽利辛縣，一名男子接女兒放學時，遇見女兒的小學校長，而此人剛好是他昔日的小學老師，男子懷疑心生怨恨，竟衝進辦公室掌摑對方。另外有片段拍攝到，相信是該名男子在掌摑自己昔日恩師後，繼續在學校範圍內吵鬧，提到該名老師是在男子小學三年級時的老師，又不斷質疑該老師人工高但對國家沒有貢獻，更叫囂「你把派出所弄過來、我進去就是」。

結果民警來到後，指該名男子有6個子女，生活壓力大，見到老師後想到自己的處境故傷人。男子因尋釁滋事被行政拘留10日。

網民熱議：

原來生多了壓力大也可以成為（傷人）理由啊！ 這是個應該普及避孕知識的新聞，從他爹那輩兒就應該。 他做了我們小時候想做而不敢做的事……雖然是不對的，但是聽上去很過癮。 萬能的尋釁滋事。

香港早前一名金融經紀因為胸撞及用紙幣掌摑昔日小學老師而要自簽守行為。(資料圖片)

無獨有偶，香港去年9月亦發生一宗類似的傷人案。23歲男子莊洋洋難忘讀小學時曾被男老師罵作「回收桶的廢紙」，對此一直懷耿耿於懷，至去年9月重返小學，在校外向該老師報復，先向對方施以胸撞，再兩度用十餘張人民幣和港幣鈔票「撻」對方的臉。

（梨視頻）