嫌產婦「唔吉利」　無良的士司機要求加錢遭拒 　雨中趕客落車

近日在陝西漢中，柴先生的妻子分娩不到3周後突然發高燒，惟夫婦二人搭的士趕去醫院時卻遇到一名黑心的士司機。這名司機不顧病人安危，中途多次停車企圖搭載其他乘客，又以產婦「不吉利」為由要求加價，被拒後還將夫婦二人直接趕下車。

陝西漢中市一名的士司機以產婦「不吉利」為由索要「月子費」。（華商報）

據內媒《華商網》報道，據柴先生憶述，事發在周一（6日）上午，其正在坐月的妻子突發高燒至至39.6℃，十分虛弱，他在慌亂中截到一輛的士想盡快趕到醫院。惟的士司機在柴先生還沒上車時就要價20元（人民幣，下同），並明言不會按錶收費。柴先生無奈之下只好答應司機要求，與妻子一同上車。

但當柴先生對司機說明妻子情況，並請他開快點時，司機的態度卻非常惡劣。「我的妻子正在坐月子，還發著高燒，我就讓他把車窗升上去，但司機置若罔聞，中途還多次停車詢問路人是否坐車，當時天下著大雨，風也很大。」令柴先生更氣憤的是，途中司機又以他妻子是產婦「坐車不吉利」為由，索要10元「月子費」，不給就要下車。

柴先生認為司機的行為令人難以接受，於是和妻子冒雨下車，沒想到這名司機也一同下車，並向他們索要車費。柴先生稱，「當時8公里路程走了不到2公里，沒到目的地，我就說憑甚麼給他錢。」他當即拍了車牌號並表示要投訴，沒想到司機卻揚言說：「你去告，我不怕。」隨後便揚長而去。

柴先生及發高燒的妻子被趕下車後，最後由交警送到醫院。（華商報）

由於當天是上班高峰時間和雨天，柴先生和妻子其後一直沒有成功截到其他的士，幸好在危難時刻出現一輛警車將其送到醫院，柴先生的妻子才得以轉危為安。

據悉，當地道路運輸管理處事後接到投訴後，對涉事司機進行了調查，認為該司機未按照規定使用計價器、隨意漲價、且未經乘客同意沿途搭乘其他乘客的情況均屬實，已將其列入「黑名單」，永久吊銷其的士從業資格證，並責令涉事的士公司與他解除經營合同，的士則由公司收回。

（華商報）