【有片】13歲女童因被沒收手機跳河輕生　的士司機施救遇溺亡

四川遂寧一名13歲劉姓女童因被老師收走手機一時想不開，跳入自家附近河渠輕生。的士司機唐超和網約車司機黃曉洪目睹後立即下河施救，女孩被成功救起後送院救治，目前已平安出院。 不幸的是，的士司機在施救過程中用力將女孩推向黃曉洪，自己卻因體力不支而溺亡。

經過重慶專業打撈團隊的潛水作業，唐超的遺體於事發翌日被打撈上岸。（封面新聞）

遂寧13歲劉姓女童周五（15日）因在課堂上玩手機被老師發現，手機被老師當場沒收，當下難以排解心情的劉童放學回家後，私自喝了一些父母放在家中的酒，豈料更加憂愁，最後跳入家附近的河渠輕生。

的士司機唐超和網約車司機黃曉洪路過現場時目睹這一幕，相繼跳入河中施救，劉童最終被救起並送醫救治，然而的士司機唐超卻不見蹤影。經過重慶專業打撈團隊的潛水作業，唐超的遺體翌日下午3時20分被找到，約50分鐘後被打撈上岸，一旁的唐超家人看到遺體後傷心欲絕。

遂寧市第一人民醫院接診醫生周六（16日）晚向內媒記者透露，跳河的劉姓女童送院時呼吸困難，肺部出現感染，但經對症治療後病情平穩，已於當日下午出院。

英雄司機孝順開朗 離婚瞞家人2年

的士司機唐超因救跳河女童而溺亡，其父母和親屬回憶起他，紛紛褒揚有加。父親唐坤元說，兒子中學畢業後就外出打工，近兩年才回鄉在洗腳店工作，並告訴父親「我憑自己能力掙錢，沒有甚麼」。為了多掙錢，唐超於去年10月貸款買車，開始從事的士司機，當時他勸父親不要再外出打工，只需待在家中照顧孫子，掙錢的事他來負責。

他又提及2012年唐超離婚時為免父母傷心，只說「媳婦外出打工了」，每年兒媳仍會來家中看望孫子，直到2年多以後唐超才坦承離婚。唐超的舅媽吳春蘭則說，外甥性格開朗陽光，但又有女孩子的細膩心思，離婚後瞞着家人「就是不想讓長輩傷心」。

唐超的弟弟則說，哥哥從小就經常照顧他，而且特別樂於助人，及時歸還在車上撿到的手機等物品，去年拾獲一個背包後專程打電話送回，且拒收失主的謝禮。他還說，哥哥為了多掙錢經常不吃午飯，「偶爾在外面隨便吃點。」

事件在內地網絡引發熱烈迴響，不少網民都稱讚的士司機的見義勇為：

「愛心的哥！一路走好！」 「國家應該設立見義勇為獎！」 「一想到這個人還有父母妻兒，就會很難受。」 「希望見義勇為的英雄們首先要保證自己的安全，一路走好！」

（綜合報道）