半裸做SPA疑遭美容院偷拍直播　武漢女子索賠10萬反被控敲詐勒索

近日在湖北武漢，一名李姓女子在美容院半裸做SPA時，驚悉有店員的手機正對著她，並一直處於微信視訊聊天狀態。李女士懷疑自己被偷拍，於是報警求助，但涉事美容院卻堅稱只是一場誤會。

圖為涉事美容院。（網絡圖片）

店員與半裸男視訊 手機正對女顧客

據報道，事發在周一（6日），李女士在點評網站控訴，自己赤裸上身在做「推油開背」和刮痧服務時，發現房間內右邊的桌上豎立放著一部手機，正開著微信在線視訊，且畫面上是一個沒有穿上衣的男士。因為整個過程李女士一絲不掛，她當時立即沒收了店員手機並報警。警察取證發現，店員為李女士服務的過程中，其視訊通話時長達30分鐘。

事件曝光後引起關注，涉事美容院負責人其後解釋稱，當時為李女士服務的是一名未滿16歲的實習生，並非店內正式職員。該實習生可能因為太忙而忘記掛斷視訊，就將手機放在桌上，之後手機黑屏，直到李女士聽到手機發出聲音，才發現手機仍處於視訊通話中。該負責人強調，實習生說並沒有故意拍李女士。至於當時有沒有拍到李女士，還要等警方進一步調查。

李女士在網上控訴，自己半裸做SPA過程中被全程偷拍，給該店打分差評。（網絡圖片）

受害女顧客索賠10萬被控勒索

據悉，該美容院規定店員在服務時間不能將手機帶到為客人服務的房間裡，該實習生確實違反了規定。涉事美容院其後一直和李女士協商，同意補償李女士2萬元（人民幣，下同）。惟李女士不同意，提出10萬元的賠償要求。

對此，該美容院表示，無法接受李女士在未有證據情況下要求高額賠償，且其單方面在網絡上發文對店方造成不良影響，已向法院提起訴訟，起訴對方敲詐勒索，用法律手段維護公司權益。

（紅星新聞）