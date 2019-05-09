人肉碰瓷已落伍　重慶騙徒搵二手名車造車禍博賠償　5人落網

騙徒手法層出不窮！內地經常有影片拍攝到騙徒走出馬路故意製造假車禍去勒索司機賠償，風氣甚至蔓延到香港。 但這樣的碰瓷方式已被識破，有騙徒就改向內地的三輪摩托車下手，利用改裝的二手名車製造車禍，再勒索摩托車車主巨額賠償。重慶警方近日就搗破一「碰瓷」集團拘捕5人。

警方發現，犯罪集團專門找三輪車下手碰瓷，就是看準三輪車司機只有買強制保險，願意私下和解的機會高。(片段截圖)

今年4月14日，貨運三輪摩托車司機王師傅駕車從重慶菜園壩市場送貨到九龍坡區楊家坪，當他向右變道時，旁邊同向行駛的一輛富豪越野車撞上他的三輪車，越野車車頭保險杠被撞至完全脫落。因三輪摩托車只有交強制保險，發生車禍後，保險公司最高只賠付2000元人民幣，其他只能由王師傅自己承擔。王師傅與對方討價還價後，對方才同意他賠償1.4萬元了事。但事後王師傅越想越覺得蹊蹺，感覺那輛車好像故意瞅準時機才撞上來的，於是來向民警求助查證。

楊家坪派出所接報後，立即調看了當天的路面閉路電視，發現那輛越野車的確一路尾隨王師傅，途中多次想撞擊他的三輪車，但因時機不好都未得逞。當王師傅行駛到直港大道違規變道時，該越野車立即加速撞了上去。

三輪摩托車司機王師傅4月初遇上的騙徒刻意製造的假車禍。(片段截圖)

警方成立專案組對涉案車輛展開調查，迅速發現多宗類似案件，並發現有兩輛富豪XC60、一輛寶馬X5越野車，以及另外兩輛私家車及一輛開篷跑車涉案，並逐步鎖定了一個以二手改裝名車碰瓷三輪摩托車製造車禍的詐騙集團。4月底，專案組民警趕赴四川廣安拘捕5名疑犯，並起回30萬餘元詐騙所得的賠償金。

經審訊，疑犯交代常年流竄雲、貴、川、渝多地作案，購買便宜的廢舊寶馬、積架、豪富等名車，趁三輪摩托車違規變道時突然加速撞車碰瓷，利用三輪車只有交強制保險，以及車主畏懼名車維修費昂貴，通過私下和解的方式獲得維修賠償。而疑犯亦會事先將車輛的保險杠、反光鏡等螺絲鬆動，製造撞車嚴重的效果，而發生車禍詐騙得逞後，他們的修車費用只需要幾百元，修理好後繼續上路行騙。

警方提醒，避免此類車輛碰瓷，最重要的是司機要按照交通法規行車，不要讓詐騙分子可乘之機。如果發現被碰瓷要盡快報警。

（新華視點）