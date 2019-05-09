【內地首例】售PUA課程被拘遭罰5萬　男子稱「享受」女生為其自殺

江蘇省公安廳周四（9日）發通報稱，當地網警成功查處了一起搭建網站兜售非法PUA教程，傳播設計實施詐騙、淫穢色情等違法訊息的案件。該案亦是內地首例查處發布違規違法PUA信息的行政案件。

在網絡PUA教程中，涉案男子稱「非常想瘦（享受）女孩為我自殺的感覺」。（微博）

據悉，PUA（Pick Up Artist）原意是「搭訕藝術家」，原指男生通過系統化學習、實踐並不斷自我完善情商的行為，後泛指會吸引異性、令異性著迷的人及其相關行為，逐漸演變成網上學習交流「約炮」的代名詞。部分人以傳授PUA教程為名，在網上大肆傳播淫穢色情訊息，或從事詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動。

據江蘇警方的通報顯示，公安部此前在專項行動中要求各地對網上兜售違法違規PUA教程開展清理整治，惟此類案件在法律適用和取證等方面存在爭議和困難，一直未能有效打擊發布者。

江蘇警方查處的違法PUA教程網站。（微博）

在此案中，24歲的罪犯徐某通過語言、文字、動作、影片、圖像等方法，在網上兜售PUA教程，以「自殺鼓勵」、「寵物養成」、「瘋狂榨取」為賣點，教唆偽裝成為成功人士誘惑涉世未深的女性以騙取財物，或傳授如何暴力征服讓女性崩潰、失去理性甚至自殺等經驗和技能。

江蘇省市公安機關其後抽調專人，對徐某網上售賣的2000G網盤進行逐一梳理，認為其構成《網絡安全法》第46條利用訊息網絡實施違法行為，對徐某處以行政拘留5日並處罰5萬元人民幣。相關網站及通訊群組已被責令關閉，違法教程亦全部被清理。

涉案的徐某被江蘇警方拘留5日，處以5萬元人民幣罰款。（微博）

案件引起網民熱議，惟不少人認為處罰過輕：