【德政】減少工作群放工禁發言　珠海香洲區推新規為基層幹部減負

珠海香州區早前進行公眾諮詢，表明要為基層幹部減輕工作負責，其中一個措施就是一個工作單位內只能有一個工作用聊天群組，同時非工作時間不准發布工作相關的訊息。 區委宣傳部在周五（10日）表示，相關措施在諮詢期後就會盡快修改完善並印發執行。內地傳媒同時發現，當地已有不少單位、街道開始落實清理微信工作群組的相關要求。

據了解，香洲區早在上月底就正式印發《香洲區解決形式主義突出問題為基層減負工作措施》，其中包括要規範微信工作群組、新媒體帳號，以減輕基層幹部「指尖上」的負擔。例如同一個工作不得重複建立微信群組、合併內容相近或成員重疊的微信群組，解散已完成階段性工作的「僵屍群組」、群組成員發言須有實質內容、除緊急情況外原則上非工作時間不發布工作訊息等。

新規要求工作群組成員發言須有實質內容，除緊急情況外原則上非工作時間不發布工作訊息。（資料圖片）

根據上述的措施，香洲區進一步細化要求，向公眾諮詢如何規範微信群組、新媒體帳號的管理。諮詢文件顯示，各單位要根據實際工作需要建設微信工作群組，原則上一個單位只能有一個工作群組，成員不得單純「洗版」讚好或發表情包，因專項工作組建的微信群組在結束工作後應及時解散等。

雖然若干具體措施仍在公眾諮詢階段，但內地傳媒發現，香洲區部分單位如人力資源中心、城管局、教育局等，均已開始著手清理多餘的微信工作群組；街道辦亦稱正落實有關要求，整改部分微信群組。

（澎湃新聞）