四川逃犯網吧沉迷打機　被捕時竟要警察「先等一下」

為打機可以去到幾盡？日前，四川一逃犯因沉迷網絡遊戲，在網吧打機，對前來檢查的警察竟然也不在意，反而要求警察「不要亂動，先等一下……」最終，這名男子被警方逮捕。

逃犯嚴某被問話時竟然對警察表示：「不要亂動，先等一下……」（網絡圖片）

7日下午15時許，四川南充市西充縣公安對轄區賓館、網吧實名制登記制度落實情況進行突擊檢查。在某網吧，民警發現一名上網人員與系列盜竊商鋪財物案件的犯罪嫌疑人長相極為相似。

不過，民警在網吧前台查詢該機主身份登記信息時，明顯與實際上網人體貌特徵不符，更讓人意外的是，當民警走到男子身邊對其進行檢查時，男子竟盯著電腦螢幕說：「不要亂動，先等一下……」

經查，上網男子嚴某系西充縣蓮池鎮人，因涉嫌一起盜竊商鋪財物案件，被警方列為重大在逃作案嫌疑人，平時愛上網的嚴某便使用他人身份證到網吧上網。

隨後，民警將嚴某帶至公安機關接受進一步調查，同時，網安大隊對涉事網吧不嚴格落實一人一證實名制登記上網作出行政罰款2000元的處罰。

辦案民警蔡毅說，旅館業和網吧業實行一人一證實名制登記，是公安機關為了更好加強社會管理出臺的一項制度，具有強制性。如果不嚴格落實此項制度，公安機關將依法對其進行行政罰款，1年之內發現兩次及以上的，還將對其停業整頓。

（紅星新聞）