女子花4千元淘寶買18件裙裝遊西藏　拍照後竟全數退貨

消費者的網購「後悔權」應該如何行使？自2014年，內地實施新消費者權益保護法，規定除特殊商品外，網購商品在到貨之日起7日內無理由退貨。惟不少買家卻經常利用此條規定的漏洞來滿足一己之私。 內地一名黃姓女子4月底在網購平台淘寶上買了18件衣服，總價超過人民幣4600元。五一假期過後，黃女卻以「不喜歡」為由申請全部退貨。涉事的淘寶商家李先生其後發現，黃女曾在假期時與朋友一起穿著這些衣服去西藏遊玩數天，還拍了大量照片發在朋友圈。

黃女在淘寶上以4千元買了18件衣服，數天後以「不喜歡」為由申請全部退貨。（影片截圖）

李先生近日在浙江電視台《1818黃金眼》節目上爆料，買家黃女在4月25日下單，一次大手筆買了18件衣服，2天後就完成收貨，但在5月5日下午對方卻表示不喜歡，全部要求退貨，一件也不留。

淘寶規定可以7天內無理由退貨，但李先生認為從4月27日到5月5日已經超過7天，駁回了黃女的退費要求。黃女其後又進行第二次申訴，在淘寶客服介入調查後，判定黃女退貨要求合理，因此李先生應該要退款。

李先生當時想著顧客既然不喜歡，也接受了對方退貨的決定，但內心仍然感到很委屈，於是通過黃女下單時留下的電話號碼加了微信，想詢問退貨原因。惟李先生打開黃女的朋友圈後，卻發現黃女最近都在西藏旅遊，還發了很多到處遊玩的個人照片，而照片上黃女和她朋友身上穿的正正就是這些退貨的衣服。據李先生初步觀察，至少有4件衣服是黃女從他的淘寶店上購得的。

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該節目其後聯繫黃女詢問相關事件，黃女卻回應稱，「衣服肯定都要試穿的，你買了衣服不試穿嗎？」她還表示，衣服有大的、質量不好的，可以當面試穿，現在淘寶已經介入，有同意收款、同意退款憑證，「不要甚麼都問我」，隨後就掛斷電話。

小黃還告訴李先生，衣服吊牌都在，衣服也沒問題，不會影響二次銷售。但李先生表示不滿，認為衣服穿過了一定會有影響，之後等收到全部衣服後，會再檢查到底18件裏面穿過了幾件。

事件曝光後惹來網民熱議，多數人認為黃女的行為非常無恥：