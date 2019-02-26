浙江23歲女子網購減肥代餐　食用半個月嚴重肝功能衰竭險死

不少女生為求輕形體態會食用營養代餐，以代替正餐食物攝入，達到減肥效果。 不過購買減肥代餐也要小心。在浙江寧波，近日就有一名23歲女子網購減肥代餐，食用半個月後竟出現肝功能異常，更快速惡化成嚴重肝功能衰竭，所幸及時換肝才保住性命。

在內地網購平台，很容易就能買到減肥代餐食品。（網頁截圖）

家住浙江寧波的小宋（化名）是一名大學四年級學生。她身高165厘米，體重不到60公斤，但還是嫌自己不夠苗條，便於去年11月網購代餐粉、代餐餅乾等減肥。不過，她食用半個月後感覺腹脹，看到什麼都沒胃口，到醫院檢查竟顯示出現腹水，確診肝小靜脈閉塞、肝功能異常。醫生當時提出換肝，但小宋的父母被嚇壞了，決定先進行保守治療。

不過病情惡化速度超出他們預期。今年2月11日，小宋被緊急送往醫院治療，當時她的「轉氨酶」水平已達3000u/L（正常值低於40u/L），肝功能急劇下降，腎功能也受影響，出現多器官衰竭徵象。若不盡快進行肝移植，三天內死亡率極高。

部分網購代餐食品違規添加有害藥物

次日，小宋被轉入重症監護室，轉氨酶已升至5000u/L，同時出現黃疸，確認為嚴重肝衰竭。所幸在2月13日，小宋順利完成肝移植手術，各項指標才逐步恢復正常，但由於藥物性肝衰竭同時造成腎功能損害，還需進行腎透析。

專家指出，代餐用高膳食纖維的食品增加飽腹感，代替正餐食物攝入，達到減肥的目的，但一些網購的代餐食品為實現快速瘦身效果，違規添加對人體有害的藥物成分，對肝臟、腎臟等造成重大損害。

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