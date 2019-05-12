【有片】疑畢業生答辯準備不足　廣州高校教師當眾怒擲論文

廣東廣州的華農珠江學院外國語學院周六（11日）舉辦畢業生論文答辯，一位男教師對台上答辯學生嚴詞批評，並將論文扔向學生。 學校宣傳部人員稱，事件起因是學生答辯準備不足，該教師素來嚴格，但態度確實過於嚴厲，目前已約談涉事老師，並將開會作出指導。

疑因畢業生答辯準備不足，廣州高校教師當眾怒擲論文。（影片截圖）

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網上流傳的片段顯示，一名身着紅色上衣、體型壯碩的老師坐在台下第一列，指着一名白色上衣、長髮披肩的女學生，批評她「你去給我看《紅樓夢》第一集！看不明白你就別畢業！」隨後將該名學生的論文擲向講台，繼續厲聲指責她「電視劇你都不好好看，你在這瞎扯甚麼玩意兒！」女學生則立即彎腰拾起論文。

另有片段顯示，該老師對待一名在台上答辯的男生時，同樣將其論文擲向講台，指責他「連『專八』考試都沒有參加過的人，你還好意思寫報告？」該老師還將另一名身着黑色上衣的短髮女生叫到台下批評。

學校宣傳部人員接受內媒訪問指出，事件起因是有學生在答辯期間沒有隨身攜帶畢業論文進場，且還未通過論文內容涉及到的英語專業八級考試。教師基於這兩個因素發了脾氣，但為人師表確有不妥之處，態度較為粗暴。校方知悉事件後，已約談涉事老師，並將開會作出指導。

事件在網絡上引發熱議，但不少網民都支持教師做法，認為「這樣嚴格的老師越來越少了」：