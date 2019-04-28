南京高校「發不出畢業證」爆衝突　大批警員到場　傳保安打倒女生

江蘇的南京應用技術學校上周五（26日）晚爆發校園衝突，事緣部分學生及家長因學籍及專業變更問題向​校方抗議，聲稱學校涉嫌非法招生、學生畢業後不發放畢業證等。 內地網絡流傳疑似學校保安將一名女生打倒在地的畫面，大批警員到場。警方則通報指，有被開除學籍的學生混入校內，帶頭煽動部分學生鬧事，並打砸拆卸學校設施，造成2名學生腿部受傷。

現場一名女生疑似被學校保安打倒在地。（網上圖片）

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有網民自稱是該校護理系3年級學生，爆料指其學籍疑似未經註冊，且入學時簽訂的就業合同疑似造假，而據該校微博招生宣傳稱，護理專業入學即簽訂就業協議保障就業。他又稱，該校要求學生轉校，變相導致學生「之前3年就白學了，家長的血汗錢都白交了」，批評校方「從頭都尾都是欺騙學生和家長的行為」。

網絡流傳的短片和照片顯示，眾多學生和家長在校內聚集，與趕到現場的大批警員對峙，其中一名女生疑被一旁保安打倒在地。另有照片顯示學校多處設施被毀壞，有學生和家長疑被警員強行帶走。

當地警方其後發通報指，事發當晚11時左右，有被開除學籍的學生混入校內，帶頭煽動部分學生鬧事，並打砸拆卸學校設施，造成2名學生腿部受傷。警方到場帶走一名已被退學的19歲吳姓男子，並同時帶走多名煽動人員。至於學籍、就讀專業等問題，區政府正協調相關部門研究學生及家長的訴求，開展對話，商討解決辦法，並初步獲得學生及家長理解。

（綜合報道）