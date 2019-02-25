【復出？】范冰冰新作《她殺》定檔　導演曹保平回應質疑

自央視前主持人崔永元爆料陰陽合同後，風口浪尖上的女星范冰冰便一直處於「隱居」的狀態。 近期，范冰冰的復出之作《她殺》有了最新消息。

范冰冰新作《她殺》劇照。（截取網絡）

2月24日，微博帳號「星娛醬」發文，曝光了范冰冰的復出新作《她殺》，內文提到「范冰冰復出新作你們期待嗎？陣容很強大，曹保平導演，感覺范冰冰資源一直都很好。」

另一個微博「娛樂明星團」也曝光稱，「范冰冰《她殺》新作已經定擋2019，曹保平導演，你們期待嗎？」

據悉，《她殺》是由內地著名導演曹保平指導、男星黃軒、女星辛芷蕾、王子文、李沁主演。影片講述了一個從青春校園時期開始，不同人生境遇及情感狀態下的愛與復仇人性糾葛的故事，而范冰冰在片中出演了一位「深藏秘密的女人」，黃軒則是穿行於這場迷霧當中的「解密人」。

此前由於范冰冰逃稅事件，有網民擔心該影片會夭折，有官方媒體向導演曹保平求證：「《她殺》還做嗎？」曹保平直接回答：「為什麼不做呢？」也算是直接給期待這部劇的網民來了顆定心丸。

據公開報道顯示，中國官方於2018年10月公佈了范冰冰逃稅風波的處罰決定，范冰冰被罰8.83億元人民幣，免遭刑事責罰。處罰結果公佈後，范冰冰第一時間發文道歉，之後除了感恩粉絲之外，微博幾乎沒有更新，一直非常低調。

早在2018年11月16日，中共黨報《人民日報》刊文再度批評「嚴重失德失信行為的演藝人員」，強調不能再讓有法律和嚴重道德污點的藝人出名獲利。文章還批評一些演藝人員忽視自身思想道德建設，導致品位低下、格調低俗、責任缺失，缺乏必要的法律、道德修養和深厚的文化涵養。

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雖然《人民日報》不點名批評，但外界自然地將其與此前受國家稅務總局重罰的范冰冰聯繫到一起。而此前，崔永元在微博「小崔讀書匯」中曾發文提到范冰冰，批評給范冰冰「洗白」的一些「水軍」（一群在網路中針對特定內容發佈特定資訊的、被雇傭的網路寫手）。

崔永元指出，自己手裡還有一份關於范冰冰的合同，而且數額巨大，可能比之前曝光的還要大。似乎可以大到讓范冰冰徹底消失。不過，崔永元也表示不會輕易放出，只要范冰冰的水軍能「老實」，范冰冰就暫時「安全」。

（綜合報道）