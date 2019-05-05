范冰冰素顏現身西藏為病童祈福　網民：偷稅時有想過拜佛嗎？

內地女星范冰冰去年5月被爆簽「陰陽合同」捲入逃稅風波，演藝事業跌入谷底，直到今年4月才再次出席公開活動。 最近，有內地網民曝光在西藏大昭寺「野生捕獲」范冰冰素顏禮佛，為先天性心臟病兒童祈福。

拜佛的照片顯示，范冰冰以素顏示人，在眾多僧人後面神色嚴肅地雙手合十祈福，看起來卻顯得有點憔悴，且面容蒼白。（網上圖片）

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5月4日，有內地網民透過微博刊登照片，指較早前在西藏大昭寺巧遇范冰冰禮佛。從其中兩張背影照片可見，范冰冰頭戴黑色鴨嘴帽，身穿粉紅色上衣和黑色褲，低着頭走，似乎不想被人發現。另外兩張寺內拜佛的照片則顯示，范冰冰以素顏示人，在眾多僧人後面神色嚴肅地雙手合十祈福，看起來卻顯得有點憔悴，且面容蒼白。該網民表示，范冰冰從頭到尾沒與民眾交談。

事後，范冰冰官方後援會在微博表示，這次是慈善活動，范冰冰當日在大昭寺為先天性心臟病病童祈福。該慈善項目名為「愛里的心」，至今已踏入第十年。

值得一提的是，​范冰冰並非首次去大昭寺禮佛。公開報道顯示，男友李晨此前還會陪着她一起到西藏，攜手甜蜜現身。

范冰冰素顏現身一事引起網民熱議，大多認為她顯得很憔悴，也有人留言諷刺「偷稅時有想過拜佛嗎？」：