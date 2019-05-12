【復仇者聯盟4】三一重工美分公司成取景地　復聯總部實景是倉庫

《復仇者聯盟4》於全球口碑及票房俱佳，正在向着全球最高票房的目標進發。 在電影上映後，越來越多的拍攝花絮被披露，其中中國公司三一重工的位於美國的總部，就曾被電影公司租用來拍攝，並且在電影中多個場境中出現。（以下內容或涉及電影劇透﹐請觀眾自行斟酌閱讀。）

三一重工美國總部的入口有多條圓柱體，疑似與電影中的場景吻合。（網上圖片）

在《復仇者聯盟4》電影中，殘存的英雄包括鐵甲奇俠、美國隊長、蟻俠等，計劃利用量子領域進行時間旅行，希望取得六粒無限寶石以彈指救回宇宙一半已化灰的人。英雄們就在復仇者聯盟總部進行各種的測試，並成功製造出可以回到過去的機器。

有內地傳媒報道，這個復仇者聯盟的總部，現實中是位於美國東南部喬治亞州桃樹城，中國企業三一重工於美國的總部。據了解，2018年6月前後，電影公司曾租用該處進行拍攝，拍攝結束後，攝製組就將拍攝進行的改造裝潢全部還原，只留下了一片牆。

三一重工的這一座建築物，入口有多條圓柱體，與電影中鐵甲奇俠駕車回來總部，並與美國隊長講和及送上盾牌一幕的背景頗為吻合；另外電影中，蟻俠坐總部的一角，並先後遇見戰爭機器、涅布娜、侯克等人，亦疑似是在三一重工美國總部的入口拍攝。

至於電影各英雄即將進行時間旅行前，在復仇者聯盟總部內列隊而行的場面，則相信是在三一重工美國總部的倉庫拍攝，現實中那裏是用來放置挖土機等重型機器，也是員工打羽毛球的地方。

（中國日報）