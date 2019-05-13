不忿前女友網上炫耀新歡　四川漢扮「姐姐」詐騙其新男友過萬元

曲折離奇！四川一名男子，因不滿前女友網上炫耀新歡，竟先與其新男友取得聯繫並成為朋友，訛稱介紹「姐姐」給對方，再一人分飾兩角，扮成自己的「姐姐」詐騙對方兩萬多元（人民幣，下同）。

阿林（圖）假扮自己的姐姐，詐騙前女友新歡兩萬多元。（網上圖片）

家住四川涼山越西縣的阿林（化名）平日喜歡看網上直播。3月13日，他在某網上交友平台看到前女友正在直播，並炫耀自己的網戀男友阿建（化名），公布其交友帳號。妒火中燒的阿林於是從直播平台與阿建取得聯繫，並憑藉高超的社交能力跟他成為好友。

之後，阿林說要介紹自己的親姐姐給他認識，阿建很感興趣。於是阿林便盜用女性朋友小寒（化名）的姓名、照片申請微信號，一人分飾兩角，扮成「姐姐」與阿建加微信好友。

用女性朋友照片扮「姐姐」

在聊天過程中，阿林發送小寒的美麗照片迷惑阿建，而阿建對這段奇妙的相識也越來越感興趣，殊不知屏幕前的美女「小寒」竟是阿林。就這樣，阿林用小寒的身份，每日不厭其煩地向阿建發信息，關心著他的大小事。兩個人之後終於確認「戀愛」關係，阿建亦認為自己已找到真愛。

取得信任後，阿林終於「下手」報復，稱自己是「月光族」，遇到事情只有找人借錢。於是，阿建轉帳3700元給阿林，讓「她」不要到處借錢。一次阿建提出見面，阿林則稱自己臉部被燙傷，並以需要高額治療費為由，向阿建索取20000元。「女友」遭遇如此慘劇，阿建趕緊又向她轉帳。

但事情終歸敗露。阿建某日瀏覽阿林本人的QQ空間時，發現「小寒」並非阿林的姐姐。他與真正的小寒取得聯繫核實情況後，立即報案求助。目前，此案正在進一步辦理之中。