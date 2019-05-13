評委稱歌手吐字不清「受周杰倫影響」　周內地經理人：可笑無知

北京衛視一檔音樂比賽節目的評委賀冰新，日前評價歌手吐字不清，問其「是不是受了周杰倫的歌影響？」 隨後有微博用戶曝光稱，周杰倫內地經理人陳中回應查詢時表示「夏蟲不可以語於冰」，認為評委的說法「可笑又無知」。

北京衛視一檔音樂節目的評委，日前評價歌手吐字不清：「是不是受了周杰倫的歌影響？」

據內地《觀察者網》報道，涉事節目《中歌會》是北京衛視一檔音樂賽事節目，每期節目邀請10位專業歌手演唱歌曲，由品鑑團及300位觀眾展開兩輪評分，決定每期榜首。

在5月11日晚播出的節目中，歌手「永彬RyanB」演唱了其參與創作的歌曲《再也沒有》。據節目組介紹，這首原曲的網絡播放量已突破10億次，被網民評為「年度最虐心情歌」。

然而在永彬RyanB演唱結束後的評分環節中，評委賀冰新給出了25分（滿分100分）的全場最低分，令現場觀眾感到詫異。隨後，賀冰新評論稱，永彬RyanB唱歌的聲音沒有落到本質，聽不到他本來最自然的聲音，且語言含糊不清。

「咬字是在唱歌裏特別重要的一個環節，（你）是不是受了周杰倫的歌的影響？」賀冰新繼續解釋道，她在上課中經常遇到學生吐字不清，這些學生說他們一直唱周杰倫的歌。賀冰新最後表示，「我喜歡周杰倫的作品，但真不喜歡他唱的歌」。

周內地經理人：夏蟲不可語冰

據節目組介紹，賀冰新是中國歐美流行聲樂教育家。網絡資料顯示，她還是世界華人藝術家協會理事、中國音樂學院教育學院客座教授、中國音樂學院社會藝術水平考級通俗教材主編，曾在很多音樂比賽中擔任評委。

節目播出當晚，北京戈壁天堂文化創意傳媒有限公司官方微博發布消息稱，透過微信與周杰倫的內地經紀人陳中反映此事，得到答覆：「夏蟲不可以語於冰，杰倫的唱歌咬字是把優美卻不易發音的歌詞以樂器的方式融入歌曲旋律中，所以這種評審以地域的偏見講評是可笑又無知的」。

有網民還發現，賀冰新不是第一次被推上輿論風口。此前，她曾在節目中指導演唱原創歌曲《回家》的歌手順子，而遭受網民質疑，被指「好為人師」。

（綜合報道）