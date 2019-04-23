內地歌手韓雪就舞台劇咪嘴道歉：父心臟病發入院　一夜未眠致失聲

內地舞台劇《白夜行》4月20日在浙江寧波站演出時，女主角韓雪因為失聲而要全程放錄音，引起部份觀眾不滿。 韓雪事後在社交媒體向公眾致歉，表示是由於前一晚已經感冒，加上收到父親因病入院的消息，導致自己失聲。

內地女歌手韓雪被譽為中國「新玉女掌門人」。(網上圖片)

+ 5 + 4 + 3

不久前在節目《演員的誕生》中獲得冠軍的女星韓雪，日前主演改編自東野圭吾小說《白夜行》的同名舞台劇，但20日在寧波站的演出中，韓雪因聲帶發炎而選擇以播放錄音的形式代替現場演唱。網友上傳的片段中，演出開始前，韓雪用沙啞的嗓音，向觀眾解釋選擇「假唱」的原因：「由於昨晚演出的時候，我突發急性聲帶炎，今天早上去醫院進行緊急的治療。但是此時此刻，我仍然無法正常地演唱。對於這個狀況，我很難過。」主辦方在快開場時才通知觀眾可以退票。

現場大部分觀眾以掌聲回應韓雪在台上聲淚俱下的解釋，但依然有相當多的觀眾及網友，對這樣的行為並不支持。

韓雪就咪嘴事事件道歉，並承諾日後會堅持真唱。（網站截圖）

承諾日後「人在，表演在，演唱在」

4月23日凌晨，韓雪在微博發長文，就咪嘴事件道歉並作解釋經過：她在19日演出完之後，嗓子就啞了。隨後收到家人信息，得知父親突發心臟病，被送進ICU緊急搶救，一夜未眠。20日徹底失聲後，直至開場前情況並沒有好轉，才無奈走到台口向大家致歉，並告知演出無法演唱。韓雪又解釋，當時想着不能讓觀眾白跑一趟，即使唱不了歌，也可以認真地演戲，及後意識到這樣的演出是非常錯誤的。同時韓雪承諾，之後的演出「人在，表演在，演唱在」。

對於這一致歉長文，網友的反應不一。有網友表示理解，也有部份網友認為作為演員「要尊重敬畏這個舞台」。

另外，有觀眾質疑，大規模舞台劇巡演，一般會安排兩位演員輪流上場，防止出現演員過於疲勞的情況。主辦單位解釋替補演員「因個人原因無法參與」後續演出，在未找到合適人選的情況下，該劇仍按原計劃開啟巡演，主辦單位承認失職。

（綜合報道）