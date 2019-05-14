【為食出事】打邊爐想湯底「更鮮美」　6旬伯伯自種罌粟「加料」

在內地，私自種植罌粟屬於違法犯罪行為。但江蘇南京有一名年屆6旬的「火鍋迷」武某，他聽說吃火鍋的時候往湯底加入少許罌粟，味道會「更加鮮美」，竟然直接在家裏的花院內私自種植了25株罌粟，打算「自產自用」。

民警在武某的花院內找到罌粟花。（現代快報）

據內媒《現代快報》報道，江蘇南京警方上周三（8日）和禁毒辦一起巡查期間，發現在當地一個居民屋苑內，有人私自種植疑似毒品罌粟。民警遂將疑似毒品罌粟的25株植物全都找了出來，一一進行辨認。這些植物長得十分茂盛，有的已經開出鮮豔的花朵。經過仔細辨認後，確認這些植物為毒品罌粟。

而這些罌粟的主人武某供認，罌粟的種子是朋友從外地帶回來的，該朋友說吃火鍋的時候放上一點就會變得很好吃，而武某最喜歡的就是吃火鍋，想著自產自用不會有甚麼事，且罌粟開花也很美麗，所以就開始悄悄在院子裡種植了起來。「當時也是聽別人說這個可以燒菜用，加到火鍋裏特別好吃，才抱著僥倖心理種了這麼多。」

據悉，武某其後主動配合民警將自己栽種的25株顆罌粟全部剷除，並寫下檢討書。由於種植量小，且武某已在其成熟前自行剷除，根據法律規定，民警對其進行了批評教育和禁毒法律知識宣傳，並將25株罌粟全部沒收，交予禁毒辦處理。

（現代快報）