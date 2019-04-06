山東食店羊肉湯加罌粟殼提鮮　客人「被吸毒」尿檢呈陽性

近期，山東青島一名正在戒毒的男子，到派出所驗尿，卻被驗出呈陽性反應；男子堅稱自己沒吸毒，只是中午喝了一碗羊肉湯。經警方調查發現，原來湯店老闆為了吸引顧客，於是熬製羊肉湯時加了罌粟殼，盼能留住顧客的胃。

不止羊肉湯，有些牛肉湯店家也會偷偷加入罌粟殼提鮮。（VCG）

據早前報道，劉陽（化名）是一名正在戒毒的男子，​​某日像往常一樣，按規定到派出所做尿檢。警察發現，他的尿檢結果呈陽性，並詢問其是否吸毒？劉陽稱，「自己沒有吸毒，就中午在飯店喝了一碗羊肉湯。」

後經警方調查發現，劉陽喝羊湯的餐館老闆張某，聽說在羊肉湯內加罌粟殼可以提鮮。張某便從2019年2月28日起，開始向他人索取罌粟殼，並將之放入熬製的羊肉湯底。據悉，張某透過此種方式販售，獲利1400人民幣（下同）。

不過，違法用料既成事實，且張某如實供述自己的罪行。也因此，檢察官認為符合認罪認罰從寬制度；加上張某為未成年人唯一撫養人，檢察官向青島市南區法院，以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品犯罪對張某提起公訴。

案件於3月28日開審，法院採納檢察院的量刑建議，當庭判處張某有期徒刑6月，緩刑1年，並處罰款2000元，禁止在緩刑考驗期限內從事食品生產銷售活動。

（山東商報）