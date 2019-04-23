芫荽籽種出罌粟花　河北男子發朋友圈炫耀「好運來」遭罰200元

河北鄭州一名趙姓男子去年買了一些種籽打算種植芫荽，惟近日竟意外種出了兩株罌粟花。趙男感到十分驚喜，於是將罌粟花拍下來，並發到朋友圈炫耀道「罌粟花開，好運自來！」未料最終卻驚動禁毒公安前來捉人。

趙男在朋友圈炫耀自己種出罌粟花是「好運自來」。（網絡圖片）

據內媒《大河網》報道，有網民上周四（18日）向鄭州市公安局官方微博「@平安鄭州」發私信爆料，指有人在微信朋友圈裏曬自己種植的罌粟。接報後，「平安鄭州」將線索推送給當地公安局禁毒支隊。民警其後順著線索追蹤，翌日（19日）即在一個倉庫發現趙男，並當場查獲其非法種植的罌粟。

趙男其後供述自己意外收穫罌粟花的過程，並誠懇認錯。鑒於其無其他違法事實，因此警方依法對趙男處以行政罰款200元（人民幣，下同）的處罰。趙男亦刪除了朋友圈的罌粟圖片，並同時發文倡導禁絕毒品。

趙男買的芫荽籽意外種出了兩株罌粟花。（網絡圖片）

據了解，在內地私自種植罌粟屬於違法犯罪行為。其中《治安管理處罰法》明確規定，非法種植罌粟不滿500株，由公安機關處15日以下拘留，並處3000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。非法種植罌粟500株以上，就觸犯了《刑法》，須接受刑事處罰。

（綜合報道）