【無妄之災】江蘇貨車爆胎震傷男子　脾臟小腸多處震裂要切

江蘇淮安一名男子日前在街上差點遇見死神。一輛行駛中大貨車突然爆胎，衝擊力將在路過的他炸成重傷。 男子送院搶救，他身體內多個器官嚴重受創，一度陷入昏迷，幸好得醫護人員在鬼門關前救回一命。

傷者的脾臟及小腸破裂，要施手術切除。（片段截圖）

在淮安二院留醫的27歲劉先生表示，5月8日晚上，他在路邊等候自己的貨車在上貨，一輛剛剛裝載完貨物的大貨車緊貼着他身邊緩慢經過，突然大貨車的後輪胎爆炸，並震傷了剛好在後頭的劉先生，劉先生要到第三日才恢復意識，並已經被送到了淮安二院。

事故發生後，劉先生被緊急送往醫院搶救。由於離爆炸點太近，劉先生全身多個主要器官均受到重創。傷者也一度陷入昏迷當中，情況十分緊急，隨時都有生命危險。負責急救的楊海晨醫生表示，劉先生正好是站在大貨車的後面，貨車突然爆胎，對劉先生形成了嚴重的爆震傷，劉先生被送來的時候是清醒的，但是相關的檢查顯示，劉先生可能出現了脾臟破裂，伴有腹腔嚴重出血1800毫升，而且小腸有部份的破裂，脾臟多次都有裂口，要給他緊急施手術切除脾臟和小腸。

另外，劉先生的雙肺氣胸伴有嚴重挫傷、胸部肋骨骨折。幸好經過醫護人員幾天來的全力搶救，最終挽回了劉先生的生命，目前他情況已有好轉，已轉到普通病房休養。

律師：可向貨車司機索償

有律師表示，車輛爆胎顯示出駕駛人員在駕駛前沒有對車輛進行安全檢查，應當承擔全部的責任。傷者可以向車主或者駕駛人員以及保險公司索償，如果輪胎本身存在質量問題，那應當是由輪胎的生產廠家或者是銷售者來承擔責任。

（澎湃新聞）