湖南夫婦爭執妻企跳　丈夫冷漠食花生被警員鬧爆

湖南寧鄉一名婦人日前情緒激動，走上天台企圖跳樓，原來她和丈夫因感情糾紛而鬧得不愉快。 她企跳的時候，其丈夫正在樓下，但一片漠不關心的樣子，被到場救人的警員怒斥。

湖南一名人妻情緒激動企圖跳樓，幸好被警員合力救回。(網上圖片)

4月27日，一名女子情緒激動要跳樓輕生。民警趕到現場後發現，此時女子已經處於樓頂邊緣，雖有兩名家屬在旁極力勸阻，但已經很難控制局面。4名警員立即上前，強行將準備輕生的女子抱下樓頂護欄。

救下女子後，警員初步了解得知，輕生女子因與丈夫發生情感糾紛，一時衝動便想結束生命。而在救人的過程中，其丈夫就站在樓下看，不聞不問。一名警員懷疑不滿該名人夫太過冷漠，來到當事人的家中，對着坐在沙發的丈夫怒斥指：「我們是陌生人，沒有一個人和你老婆認識，我們都衝去6樓把她救下來，你是她男人結果不知道衝上去救她，不是我要罵你，我是忍不住。」

霸氣警：「我要代表所有人罵你！」

該名人夫全程不發一言，片段只是傳來疑似是企跳女子的哭泣聲。但民警仍然怒氣未消，繼續罵:「如果你是一個看戲的就算了，但是你是她男人，至少你現在還沒有跟她離婚，就算你不是她男人，她也是你2個孩子的媽媽，她現在要去死，不是要幹別的事情，你不知道擋着她嗎？我對你態度不好你可以投訴我，但是我要代表所有人罵你。」

網友紛紛大讚霸氣警員罵得好，為女子出了一口氣，亦有網友呼籲女子盡快離婚，並要維護自己的權益，不應該以死去解決問題。

（搜狐）