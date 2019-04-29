江蘇男子開天然氣自殺獲救　被控危害公共安全罪判囚2年

今年1月底，江蘇寶應一名男子因為和父親發生矛盾，竟然在家打開天然氣企圖自殺，好在被家人及時發現，將他帶至室外。 危機解除後，該名男子被寶應公安局刑事拘留。近日，他因為以危險方式危害公共安全罪，被寶應法院判刑兩年。

開天然氣自殺的男子被附近居民聯署要求追究法律責任。（網上圖片）

2019年1月27日晚上9時許，阿水（化名）因瑣事與父親發生爭吵後，動了輕生的念頭。當晚11時半左右，阿水在其父親進臥室休息後，關閉廚房門窗，打開廚房天然氣爐具，釋放天然氣，企圖自殺。次日零時許，阿水的父親起床發現異常，打開廚房門，看見近乎昏迷的阿水，趕緊將天然氣關閉，並讓鄰居報警。寶應警方接報趕抵現場附近，已聞到刺鼻的味道，且越往樓上走氣味越濃。此時，住宅內已有不少鄰居走出家門，顯得有些驚恐。民警立即疏散現場群眾，打開阿水家中的門窗透氣，並通知天然氣公司工作人員到場。

天然氣公司工作人員回憶稱，當時室內液化氣濃度很可能在5%-10%之間，是非常危險的，遇到明火、電火花、靜電都可能造成爆炸。所幸經及時處置，現場並未發生其他意外。

居民聯署要求追究自殺男子

阿水稱，他當時也想過開燈或點打火機的，因在電視上看到天然氣會爆炸，怕牽連左右鄰居，就放棄了這個念頭。但阿水擅自打開自家天然氣，造成天然氣泄漏事件，引起居民恐慌。該屋苑的居民聯名要求依法從重追究阿水法律責任。

寶應法院在審理中認為，被告人阿水明知釋放天然氣對附近居民具有危險性，仍以釋放天然氣的方式自殺，放任危險性的發生，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。考慮阿水患有精神分裂症，依法對其減輕處罰。因此，法院裁決阿水犯以危險方式危害公共安全罪，判處有期徒刑二年。

（揚州晚報）