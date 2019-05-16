甘肅高考重讀生跳河輕生　自殺前與母爭執留短訊：下輩子別做我媽

甘肅蘭州一名21歲的男學生魏某跳入黃河，家人花費上萬元（人民幣，下同）進行3次打撈，均沒有結果。魏某跳河前曾發給母親唐某發短訊，稱自己「真的想好好學，考個好大學」，又對母親說「我愛你，下輩子，別做我媽了，太累了。」

魏某給母親發自拍照，稱希望媽媽記住他的模樣。（網絡圖片）

據尚法新聞報道，魏某是家中獨子，正就讀於蘭州附工補習學校的高三重讀班。因為在他復讀前父母離婚，魏某就一直跟隨母親唐某一起生活。而唐某對兒子一直寄予厚望。今年農曆新年期間，魏某父親給了他1400元利是，魏某怕母親想太多未有把此事告訴她。但唐某知道兒子收到前夫的錢後仍與魏某爭吵了數句。

二人吵架後翌日（2月26日），魏某在微信上對母親說，「都是我的錯，我不該活在這世上」、「以後用不著你付出了」、「你的錢一分不會用了」。隨後，魏某又給母親發了幾張自拍，並寫下一段文字，「雖然很自私，但是，我想你記住我的模樣，真的很幸運遇到你這樣的媽媽，您的恩情，我來世再還吧。」至當天早上9時44分，魏某對母親發出了最後一條短訊，「我真的想好好學，考個好大學，希望這個願望，下輩子可以實現吧，我愛你，下輩子，別做我媽了，太累了。」

唐某收到短訊後在10時08分給兒子回覆說，「媽媽因你考到外高而為榮幸，我希望你這次也爭取轟動周邊的幾個學生，老師說了，你學習如果用心了，沒問題，你是聰明的娃娃。」惟這條短訊發出一分鐘後，唐某就接到一名警官用兒子手機打來的電話，要其立即到派出所。唐某才意識到兒子出事了。

魏某對母親說「下輩子別做我媽了，太累了」，母親則回應說「你學習如果用心了，沒問題，你是聰明的娃娃」。（網絡圖片）

唐某和前夫其後都趕到派出所，在警方提供的閉路電視片段看到，兒子魏某把手機和書包放到七里河黃河大橋上後，縱身一躍頭朝下跳進了黃河。事後，唐某和前夫花了1萬多元3次打撈魏某，都沒有結果。當地教育局校辦表示，按照蘭州市教育局的規定，需要等屍體打撈上來，確認死亡後再做調查處理。

（尚法新聞）

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