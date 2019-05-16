河北28歲農民工討薪未果刺斃副總經理　一審判死上訴

據《澎湃新聞》周四（16日）報道，2018年1月16日，河北滄州一名28歲的農民工胡乘榜，因約定的工作遭僱傭企業單方面取消，加之討要前期薪水未果，與企業副總經理付全紅發生爭執，持刀將付全紅刺斃。 胡乘榜同年9月遭滄州中院一審判死，他不服上訴。及至今年4月12日，河北高院開庭審理此案，至今尚未作出判決。

涉事企業河北浩然模具有限公司。（澎湃新聞）

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一審判決書顯示，2017年12月初，涉事企業河北浩然模具有限公司（下稱「浩然公司」）有一批汽車模具裝配工作需要外包。胡乘榜帶領另外7名農民工，在與企業方口頭約定好「先完成2套較複雜的模具，再裝配1套較簡單的模具」後，便開始工作。

按照上述口頭協議，胡乘榜等8人共可獲得4.2萬元（人民幣．下同）的薪酬，平均每人5250元。然而，在基本完成了2套較複雜的模具後，胡乘榜卻未能如約得到新任務。事發當日，胡乘榜找到付全紅領取任務，並結算剩餘工資，卻遭到付全紅拒絕。因言語不和，雙方發生衝突，胡乘榜掏出刀將付全紅刺死。

判決書指出，胡乘榜逃跑時打電話給趙某某，讓趙某某開車來接他。付全紅則被工人緊急送往醫院搶救，但在未抵達醫院前大量失血而死。

二審辯護人：被害人負有直接責任

一審判決書顯示，胡乘榜因生意與他人發生爭執，即持事先準備的刀連續刺向被害人上身，致被害人死亡，其行為已構成故意殺人罪，且犯罪情節和後果嚴重。趙某某明知胡乘榜有違法犯罪行為，仍為其逃匿提供便利，其行為已構成窩藏罪。胡乘榜案發後投案，並如實供述主要犯罪事實，屬自首。

一審判決胡乘榜犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償32633元；趙某某犯窩藏罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年。胡乘榜不服該判決，提出上訴。

二審辯護人認為，本案的起因是勞動糾紛，應屬於民間矛盾激化引發的故意殺人犯罪，並非嚴重危害社會治安。此外，被害人付全紅有一定過錯，對矛盾的激化負有直接責任。再加上胡乘榜有自首情節，綜合全部案情不宜適用死刑。

截至目前，河北高院尚未作出二審宣判。此外，浩然公司應支付的4.2萬元工資，還有2.7萬元至今未支付。

（澎湃新聞）