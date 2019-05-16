【造謠生事】微博曬裸女相稱來自成都動漫展　博主涉尋釁滋事被拘

四川成都近日舉行動漫展，有經新浪微博認證的「知名動漫博主」發文稱，動漫展上現多位衣著暴露的女子，附上的照片顯示，多名亞洲長相的女性衣著暴露，引起不少網民質疑。 經查證後，其曬出的組圖來自日本的成人展cosholic，涉事博主承認造謠，被警方刑事拘留。

動漫博主在微博上發布衣著暴露的女子照片，造謠稱來自成都動漫展。（微博）

綜合內媒報道，成都5月1日至5月3日舉行第三屆世界線動漫展。5月2日15時許，網民「一而再再而三的再三」發表微博稱：「今日成都漫展」，並貼出多張女性衣著暴露的照片，引起關注。不過有不少網民看到後懷疑其造謠，紛紛留言稱：「傳謠沒成本嗎？小心哪天被制裁。」「沒去過就別造謠。」也有人指出「裸女」的照片來自日本的成人展cosholic。

警方其後通報稱，該網民為博取眼球吸粉，將照片惡意造謠為成都動漫展。因造謠網民在外地，成都警方與南京警方合作，於5月14日將涉嫌尋釁滋事的嫌疑人唐某某抓獲。該嫌疑人對在微博上曬出漫展後台不雅照，惡意消費成都漫展、博取眼球吸粉並造謠的違法事實供認不諱，已被依法刑事拘留。

成都網警重申，散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序是違法行為，如果造成嚴重擾亂社會秩序後果，可能觸犯《刑法》，引來牢獄之災。

（北京青年報）