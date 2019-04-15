湖南13歲女童溺斃網傳「被殺後棄屍」　警排除他殺拘造謠女子

河水中漂來一具女屍，湖南湘潭縣花石鎮的30歲趙姓女村民得知後，隨即在微信分享影片，更寫下「15歲女學生被殺後棄屍」，一時間成為村民熱議焦點。 湘潭縣警方經過調查，確定死者為排除外力所致的溺水身亡，並依法對編造謠言的趙女作出行政拘留10日處罰。

女子在微信群組編造女童「被殺後棄屍」的謠言，遭警方處以行政拘留10日。（網上圖片）

湘潭縣警方上周一（8日）上午接報，該縣花石鎮龍潭村攔河壩水中發現一具無名女屍。警員到場將屍體打撈上岸，並會同刑事技術員、法醫對屍體進行初步勘驗，得知死者係溺水死亡，但具體身份尚待查明。

正當警方緊密調查死者身份和死因時，一則「花石留田中學，15歲妹子被殺，屍體丟入蘭河壩」的消息在微信群組中廣為流傳。由於警方尚未明確相關細節，便擱置處理該消息，先將查明真相作為首要任務。

警方其後查詢到，早在4月1日晚間，花石鎮某村村民曾報警稱，其13歲女兒王某前一晚離家出走未歸。警方於是再次調閱王姓女童離家時周遭的閉路電視，終於找到她直至溺水身亡的全程影像。警員發現，王姓女童是4月1日凌晨6時左右才離家的，於6時12分走下花石大橋到達河邊，6時20分落入水中。

湖南13歲女童溺斃，網絡驚傳「被殺後棄屍」謠言。（示意圖）

編造謠言女子被行拘10日

由於王姓女童落水期間並無他人從橋下進出，警方初步推斷為排除外力所致的溺水身亡。直到屍體DNA鑑定結果上周三（10日）出爐，確定死者為王姓女童，警方結合走訪調查和影像追蹤，終於排除他殺可能性。

警方隨即對在微信群組中發布「殺人棄屍」者展开調查，發現始作俑者是花石鎮的趙姓女子。經查，趙女8日晚間8時左右用手機在微信群組中編造謠言，被網民轉發擴散，造成不良的社會影響，擾亂了正常的公共秩序。根據治安管理處罰法第25條第1款的規定，警方對趙女處以行政拘留10日。

（湘潭公安）