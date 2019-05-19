成都男養260隻流浪狗欠債60萬　七旬父母打工還債

成都一名在國企工作的男子原本過著穩定的生活，自兩年前起他開始收容流浪狗，而且不斷地擴大收容規模，曾一度同時收容300隻流浪狗，現在則收容260隻狗左右。 為此該男子開始貸款以支付各種開支，現在已負債高達60萬元（人民幣，下同），不僅年近七旬的父母需繼續打工替其還債，連妻子也要求與他離婚。

張凱自兩年前起開始收容流浪狗，現在收容260隻狗左右。（《紅星新聞》）

今年41歲的張凱在國企做管理工作，日子本來過得不錯。2003年他養了第一隻狗，13年後狗隻去世，張凱說：「養了狗你就知道，狗通人性。」之後他在租了一個房子專門用來收養流浪狗，那時狗隻數量已經達到了8隻。

此後張凱找到面積有400平方米的廠房，將當地命名為「小天使動物保護中心」，從此他收容流浪狗的數量開始猛增。今年年初廠房的流浪狗數量達到300隻，即便後來有些狗被領養，現在廠房依然有260隻狗左右。

張凱表示，除了在廠房餵養，他還會到附近田壩給流浪狗餵食，「如果摸得到的，我就會帶來回來」。另一方面，當有人將狗送過來讓他收養，他也從不拒絕。在他眼中，他收容流浪狗不只是因為喜歡，「完全是尊重生命，想給他們一條生路」。

張凱更描述了一個小故事：當地一條村面臨拆遷，當時他在池塘看到一隻螞蟻，想到拆遷後螞蟻無處安身，於是他手捧這隻螞蟻帶回住宅區放生。此後他每次去野外餵流浪狗，他都會將食物放在一張紙上，次日紙上布滿螞蟻，「螻蟻尚且偷生，何況一隻狗？」

銀行發給張凱的催促還款信息。（《紅星新聞》）

每月基本開支達2萬多

可是餵養狗隻耗資巨大，已經令張凱逐漸支持不住。張凱指，他每月支付場地租金3380元，兩個工人工資6000元，狗糧13500元，基本開支已經達2萬多元，而他的每月工資僅四五千元。即使每個月有幾千到一萬多元不等捐款支持，都不足以維持收容中心運作。

於是在2017年，張凱向銀行借貸20萬用於養狗，其後愈借愈多，還向貸款公司貸款，最後還透支信用卡。截止今年年初，他已負債60多萬元。當他偷偷從父親的戶口取走了2萬元養老金，父母才得悉情況。年近七旬的父母為了替他還債，至今仍然打工。妻子也因為張凱把心思都放在流浪狗上，每晚兩三點才回家，要求與他離婚。

張凱「小天使動物保護中心」發布的領養消息。（《紅星新聞》）

愛護動物團體四川省啟明小動物保護中心的喬偉說，他不提倡貸款養狗，救助應該量力而行，忌陷入「收容癖」。喬偉又指，救助人一旦還不上款，信用破產，不僅家庭陷於困難的境地，狗狗餵養福利跟不上，還會影響捐款人對救助的信任。「解決的辦法是盡快把狗領養出去，把錢還上，讓自己回歸好的狀態，對狗對家庭都好」。

（《紅星新聞》）