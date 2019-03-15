畢業生棄養　安徽大學突現大批流浪狗　保安驅逐校外或直接打死

「養寵物之前，停停先諗真」，香港政府多年前的宣傳短片，勸導人們決定養寵物之前要仔細考慮，承擔照顧牠們一生的責任。 但在安徽合肥，卻有一班大學學生在學期間養狗，畢業後把牠們直接遺棄在大學內，導致校園近日湧現大批流浪狗，甚至發生過咬人事件。 學校保安將流浪狗驅逐到校外，部分更是直接打死。作法引起內地網民批評。

位於安徽合肥的安徽大學新校區，近日突然有大批流浪狗出現在校園內。（影片截圖）

位於安徽合肥的安徽大學新校區，近日突然有大批流浪狗出現在校園內，牠們沒有掛上狗帶和狗牌，有部分不怕人，甚至會直接奔向學生。

該校一名學生透露，這些流浪狗部分是畢業生棄養。學校曾發生過狗隻咬人的事件，但是校方給予高度重視，在官方QQ發布消息，對被咬的人也給予照顧和治療。他表示，自己基本上不會怕這些狗，因為牠們看上去比較溫順，不像會咬人，但還是會害怕牠們發惡。

學校保衛處回應傳媒提問時聲稱，已將校內出現的流浪狗驅逐到校外，部分更是直接打死。一名工作人員指，他們目前主要以驅趕的方式將這些狗送出學校，「因為我們把那些狗都打得特別急，一靠近牠就會跑掉，特別警惕。」她說，不知道這些狗會到什麼地方，但牠們到外面後，就不會再進入校內。

事件引起網民討論，有人直言這是安全隱患，應當治理，也有人指責牠們的主人欠缺責任心：