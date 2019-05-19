【我要做廚神】杭州小學生廚藝滿分數學1分　父母求助心理醫生

杭州一名小學生熱愛研究食譜，3年前已經入廚，煮得一手好菜式。 但他的學習成績卻連年墊底，父母為此要求老師補習、送兒子去專注力培訓營但都無幫助，最後要帶兒子向心理醫生求助。

心理醫生建議家長鼓勵小胖入廚，激發他的潛能。（網上圖片）

該名六年級的學生小胖（化名），是一名「小暖男」，他3年前開始入廚，最初是為了討好媽媽。試了幾次之後，看到爸媽吃得很開心，自己也做得很有信心，於是便一發不可收拾，對研究廚藝越發迷戀。每天放學以後，只想鑽進廚房創作料理。但同時，他的學業也一落千丈，為了讓兒子的成績有進步，小胖的父母曾要求學校的老師放學後為小胖補習，但老師指小胖上課專注力不集中。父母又不惜工本，花費過萬元，去讓小胖參加注意力夏令營，但成績未見好轉，更試過六年級上學期的期末數學考試只獲得一分，令父母非常擔心。

於是，小胖母親向杭州師範大學附屬醫院兒童青少年心理健康聯合門診負責人醫生求助。評估指小胖智商在中等偏下，注意力確實有缺陷，因此成績不好也可想而知。醫生向小胖爸媽指出，並不是每個孩子都是讀書的料，不應把時間和金錢花在補習上。既然小胖對烹飪有濃厚的興趣且有天賦，家長應該高興，建議給他創造機會發揮他的長處，激發他的潛能。

（錢江晚報）