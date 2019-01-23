廣西鄉村小學獎勵優秀學生1.5公斤豬肉：增強留守兒童與家人互動

過去校園生活總經常出現秩序比賽、課室清潔比賽等的「豬肉獎」，不過廣西三江侗族自治縣一所小學日前就在冬季散學典禮上，向71名過去表現優秀的學生，每人發放1.5公斤的「真．豬肉獎」作獎勵，因而被網民稱為「最實在的學校」。

廣西三江侗族自治縣一所小學日前在散學典禮上，向學生頒發「豬肉獎」，獲網民大讚實在。（視覺中國）

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據悉，這並非該學校首次向學生派發豬肉作獎勵，該校去年7月就曾購買了75公斤豬肉獎勵50名優秀學生。據校長張世傑指，因學生在該次活動後，學習表現及成功均有所提高，「這個獎品孩子們都很想得到，就更努力了。他們進步了，我們就應該圓了他們拿到豬肉的夢」，校方因而在早前的冬季散學典禮上，為表現優秀的學生再發放豬肉作獎勵。

據張世傑指，校方早前直接從當地一戶貧困戶買了一頭豬，當中約有116.5公斤豬肉。6名男教師在散學禮前特意合力把該批豬肉分成71份，每份約重1.5公斤，以頒發予學生。而獲得「豬肉獎」的學生當日則聚在一起比較「誰領的瘦肉更多」，也有家長陪同孩子來的，並表示：「希望學校繼續發這樣的獎勵，孩子現在讀書都更加積極了。」

張世傑又表示，全校175名的學生中大部份均為留守兒童，這次派發豬肉除了是作獎勵外，亦是為了讓孩子拿回家和家人一起分享，以加強家校互動，並讓家長看見孩子們的優異表現，會更鼓勵孩子認真讀書。

（澎湃新聞網/中新網）

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