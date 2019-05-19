湖北13歲女凌晨遊蕩遭警搜出50個安全套　揭誘騙未成年少女賣淫案

湖北石首一名未成年少女前年8月凌晨在街頭閒逛，引起了警員注意，並在女子的手袋中搜出逾50個安全套。 少女承認賣淫，而控制少女接客的幕後主腦事後逃離，直至去年才被拘捕，最終被判監11年。

湖北有兩名年僅13及15歲的女子被誘騙賣淫。（資料圖片）

2017年8月5日凌晨2時，湖北石首城區筆架山路中段一家連鎖酒店，有一名打扮得花枝招展的濃妝女子走出來，站在路邊四處張望，引起附近巡邏的警員注意並上前盤問，女子眼神變得慌亂，並在其隨身手提包中發現50多個安全套。經調查後，該女子自稱姓汪，2004年6月出生，只有13歲，她承認剛在酒店賣淫，正等候一個叫傑哥的人開車接她回去。並透露另有一名年僅15歲的少女王某正在酒店接案，警員其後返回酒店將王某及嫖客拘捕。

據汪某和王某交代，她們平時由傑哥管理，若有嫖客時就會由一名姓曾的女子帶她們到酒店賣淫。經調查，傑哥姓徐，有搶劫的案底，他在事發後聞風而逃， 直至去年5月29日，才被埋伏在陽光假日酒店門外的便衣警員拘捕。

首腦事隔近一年被捕

徐某交代，前些年他看到一些女孩涉世不深，於是以介紹外出打工為由，將當地女孩騙到外地賣淫。在外地名聲臭了之後，徐某就竄到貴州等地偏遠地區，以賣服裝為由，誘騙並逼迫當地十幾歲的女孩到石首賣淫。為控制這些女孩，徐某幫她們租房、介紹男友，挑唆她們相互監督。徐某還不忘叮囑，如果嫖客問年紀，都要說自己已經成年。

內地記者昨日（18日）得悉，案件由石首市人民法院不公開審理，徐某涉及組織賣淫罪被判處有期徒刑11年，並處罰6萬元人民幣；曾某涉及介紹賣淫罪，判處有期徒刑1年3個月，並處罰金1萬元。

（楚天都市報）