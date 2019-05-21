烈士陵園內穿納粹德軍服擺「甫士」拍照　浙江兩男被判要登報道歉

浙江杭州中院在周二（21日）宣判該省首宗涉及英烈保護領域的民事案件，兩名被告被判處要在省級以上媒體公開賠禮道歉。 事緣去年底，兩名被告被發現換上仿德國納粹軍服後，在蕭山烈士陵園內拍照，照片隨後在網上廣泛流傳，引發大量網民留言批評，甚至驚動警方介入，以尋釁滋事立案調查。

李某及吳某在網上發布照片，引起軒然大波。（微博）

案情指，兩名被告李某及吳某是杭州一間髮型屋的同事，在去年12月30日晚下班後，相約另外3名同事玩雪拍照。自稱是軍事迷的李某先回家換上所收藏的一套仿一戰德軍軍服，又將另一套仿二戰納粹德軍軍服給吳某穿。李某及吳某其後就在蕭山烈士陵園內擺「甫士」拍照，又在網上發布照片。

警方接報後將李某及吳某以尋釁滋事罪立案調查，分別行政拘留14日及7日處分。及至今年4月4日，杭州中院受理由公益訴訟起訴人杭州檢察院提起的「被告李某、吳某侵害蕭山烈士陵園烈士榮譽」的民事公益訴訟案。

法院判處李某及吳某要登報道歉。（微博）

法院認為，李某及吳某的行為輕視英雄先烈，無視公眾情感，蔑視法律尊嚴，侮辱和褻瀆英雄烈士的榮譽，侵害烈士親屬及社會公眾的情感，損害社會公共利益和社會道德評價秩序，判處在判決生效日起十日內，在省級以上公開發行的報紙上賠禮道歉、消除影響，且內容需經法院審核，逾期不執行的話，法院將在上述媒體刊登判決書的主要內容，所需費用由李某、吳某承擔。

（浙江高院）