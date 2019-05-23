河南5歲童忍痛捐骨髓救12歲姊　慈善組織眾籌醫療費

河南一名12歲女童因為川患上罕見的血液病而要移植骨髓，例得5歲的弟弟配對成功。 但昂貴的醫藥費令到這一個不幸的家庭犯愁，當地的慈善團體日前已經發起眾籌，為女童籌集醫藥費。

5歲的小男童為了幫助姊姊，在抽血忍着病。（網上圖片）

2015年，平頂山汝州的小依喆被確診為再生障礙性貧血，再生障礙性貧血症患者因造血功能衰退，導致體內紅血球、白血球及血小板數量均較常人低；貧血引致面青易暈，易受感染，並且容易撞瘀。

病魔驟降，令原本幸福的家庭被擊垮。幾年來，為了給依喆治病，家人四處求醫，把家裏唯一值錢的牛也賣了，花費近三十萬元人民幣讓依喆接受保守治療。但到了今年3月18日，家人帶依喆復查時被告知依喆病情加重，必須盡快做移植手術。爸爸媽媽和哥哥的骨髓配型都沒成功，一家的希望全部落在了5歲的弟弟身上。聽到來醫院抽骨髓，弟弟哭着說不願意，但當他知道為了救姐姐時，好像一下子懂了，抽血時堅強地忍着沒有哭。

幸好，弟弟的骨髓與姊姊配對成功，可是又隨之而來有另一個問題。為了救妹妹，17的哥哥早已輟學外出打工，家裡也因病致貧成了幫扶對象。現在又要面對高昂的手術費，加上後續的移植費用至少還需要三四十萬，令這個處於風雨飄搖的家庭已無力承擔。目前河南省慈善總會已經為小依喆在網上發起慈善眾籌，希望好消息能夠早日到來。

（都市報道）