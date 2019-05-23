四川76歲漢計劃出門乞討　放火燒家表決心　累三戶鄰居房屋受損

「放火燒家」的情節在影視、動畫作品中時有出現，但類似的「真人真事」，近日竟在四川達州市渠縣發生。 當地一名76歲的男子，近日突然打算外出乞討，點火燒毀自家房子以示決心，卻連累三戶鄰居房屋受損。

警方接報後趕往蒲男的家調查，發現大火已竄上房頂。（封面新聞）

此次火災共造成四戶人家的房屋損毀。（封面新聞）

涉事的76歲男子姓蒲，家住四川渠縣。不久前，蒲男所養的狗咬傷鄰居蒲某才，對方要求蒲男賠償，蒲男卻認為鄰居欺負自己，一時悲憤交加，竟然產生把房子燒毀再外出乞討的想法。蒲男之後「坐言起行」，用打火機點燃自家房屋，再背著棉被走出家門。

離家後，蒲男卻越想越沮喪，甚至一度打算輕生。但想到自己輕生可能會對女兒的名聲帶來不好的影響，思來想去，又對燒家很後悔，終決定到派出所投案自首。

天然氣罐爆炸令火勢蔓延

警方接報後趕往蒲男的家調查，發現大火已竄上房頂。後經初步偵查，因起火房屋內的液化天然氣罐在大火中爆炸，加之蒲男的屋外堆放不少乾柴，令火勢迅速蔓延到三戶鄰居的房屋。最終在消防員的協助下，大火在半小時後被撲滅。此次火災共造成四戶人家的房屋損毀，直接經濟損失達6萬元人民幣，並無人命傷亡。

蒲男因故意縱火給鄰居帶來損失，目前已被警方刑事拘留。