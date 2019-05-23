【有片】疑似患精神病　男子在客機降落前欲開艙門「跳傘」

福州航空一班客機日前有乘客在飛行途中大鬧機艙，不但拍打舷窗、毆打機組人員，甚至衝擊艙門，聲稱要「要完蛋了，大家快跳傘。」 由於男子登機時已舉止可疑，一直被機組人員密切留意，事發後亦隨即被機組人員及乘客合力制服，過程中有一名機組人員受輕傷。 據了解，男子疑似患有精神病，機組人員在客機落地後已將其轉交機場公安處理。男子目前已經獲釋，其家人代為向福航道歉。

涉事航班編號為FU6509，原定從福建福州飛往雲南昆明，在周一（20日）晚上7時許起飛。據安全員趙文輝表示，在乘客有序登機時，已留意到該名年約50歲的男子有異常，「獨自一人上飛機，腰間衣物上有斑斑血漬，眼神有些迷離」。趙文輝將男子的情況通報乘務長，並列作巡艙的重點監控對象。

男子登機時已被發現有異常。（大河報）

就在客機即將降落前40分鐘，男子突然情緒激動地走向空中服務員，要求打電話給家人。男子不聽勸告，不斷重複要求打電話，其後更開始在機艙內隨意走動，大聲叫喊「要完蛋了，大家快跳傘。」

機組人員不斷好言相勸，又為男子調位，讓趙文輝坐在旁邊方便監控，並試圖借聊天來分散其注意力。未料男子的情緒愈加暴躁，最終在降落前10分鐘再次離座，今次更衝向艙門企圖開門。趙文輝立即將男子制服並帶回座位，但當時他已經徹底失控、大吼大叫。

時值降落的關鍵階段，男子瘋狂行為引起其他乘客的注意，有出現客機重量不均的風險，機長遂透過廣播及警示要求其他乘客返回座位。此時陸續有其他機組人員及附近乘客加入，合力將不斷蹬踹、撕咬的男子制服，並施以保護性質的約束措施，直至客機降落。

（大河報）