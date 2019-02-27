盜墓影視劇帶動「摸金符」熱銷　穿山甲慘淪古玩市場「獵物」

穿山甲貿易此前往往集中在中藥市場和餐館。但在今年的國際穿山甲日上，中國首部野生中華穿山甲紀錄片《尋找最後的穿山甲》公布了一個新趨勢：穿山甲的爪子近年還以梳子和「摸金符」的形式出現在中國古玩市場，而原因竟是受盜墓題材的影視劇影響。

「摸金符」在盜墓影視劇中多次出現。（電影《鬼吹燈之尋龍訣》影片截圖）

據內媒《觀察者網》26日報道，國際野生物貿易研究組織（TRAFFIC）工作人員去年進行調查訪問的時候，在文玩古玩類市場，發現了從非洲而來的巨大穿山甲甲片被雕刻成售價不菲的掛件、梳子，有些做工精緻的掛件最貴可以賣到2000元人民幣。他們還發現了以往不常見的穿山甲爪子，經由文玩老闆介紹後才知道這是「摸金符」。

據了解，「摸金符」是內地暢銷小說《鬼吹燈》中杜撰的一種道具，書中描述它是由穿山甲爪子製作的一種裝飾物。而文玩商家正是利用這類盜墓題材作品的熱度，把穿山甲爪子做成吊墜，炒作概念，宣稱佩戴後可以像影視劇中的主角一樣「驅邪」和「避鬼」。

有人通過微信交易「穿山甲飾品」。（網上圖片）

另據北京青年報報道，同樣的商品交易還存在於網絡上，並且因為使用微信轉賬等方式付款，不會留下直接證據，快遞也不會被檢查，雙方交易過程更「安全」。但也有不少網民質疑，竟有如此多人相信一個虛構物件能像影視劇中所說「辟邪驅鬼」：

「摸金符這種杜撰出來的東西竟然進入了文玩消費範疇，這個圈子也很惡臭了。」 「連常識都沒有還玩文玩。」 「穿山甲算死得最冤了，因為這些莫名其妙的事情，離滅絕就差半步。」

據世界自然保護聯盟估計，在最近的十年裡，至少有100萬隻穿山甲被捕殺。（IFAW）

不少人認為穿山甲具有多重「利用價值」。中醫認為，穿山甲的鱗片可入藥。在《中國藥典》裡，也收錄了60多個含穿山甲的藥方。也有人將穿山甲擺上餐桌，滿足自己的口腹之欲。但其對穿山甲的瘋狂追求，使穿山甲的價格一路走高，並由此催生出了更加瘋狂的非法盜獵和交易市場。世界自然保護聯盟IUCN估計，在最近的十年裡，至少有100萬隻穿山甲被捕殺。使得整個物種受到滅頂威脅。

為保護珍稀的穿山甲資源，內地開始出台一些專門法律和法項嚴禁獵殺、尋找人工替代品或其他藥用資源。近年來，北京、深圳、廣西等地的野生動物救護中心也救護到一定數量的穿山甲。

（觀察者網）