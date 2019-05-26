南京企業申「GoingDown」商標　官方指其音近「夠淫蕩」不獲批

據內地《現代快報》上周六（25日）報道，南京一間醫療科技公司2017年向國家工商管理總局商標局申請英文「GoingDown」商標，疑似用於避孕套、非化學避孕用具、性愛娃娃等商品上。 但由於該商標音近中文「夠淫蕩」，申請遭到商標局駁回。涉事企業不服上訴至北京知識產權法院，一審判定上述商標並無不良影響，商標局的認定有誤，要求被告對該宗商標申請重新作出決定。 不過該案並未就此畫下句號，北京高院本月作出二審判決，撤銷北京知識產權法院一審判決，駁回該企業的訴訟請求。

涉事企業將商標申請用於國際商標分類第10類商品上，其中包含避孕套、非化學避孕用具和性愛娃娃等產品。（示意圖／網上圖片）

報道稱，南京達群醫療科技有限公司（下稱「達群公司」）2017年3月20日向國家工商管理總局商標局提出「GoingDown」商標申請，使用在國際商標分類第10類商品上，包括女性生殖器沖洗器、避孕套、非化學避孕用具、性愛娃娃、人造外科移植物、醫療器械等商品。同年底，商標局出具「商標駁回通知書」，理由是「GoingDown」的讀音與中文「夠淫蕩」近似，使用在指定商品上易產生不良影響，不得作為商標使用。

達群公司遂提起複審，但結果同樣是駁回申請，其後便狀告國家工商管理總局商標評審委員會。北京知識產權法院受理該案，並於2018年11月做出一審判決，認為商標「GoingDown」為常用詞彙，本身並無不良含義，相關公眾一般亦不會將其認讀為「夠淫蕩」，因此該商標使用在指定商品上並無不良影響，被告對此認定有誤，要求被告對該宗商標申請重新作出決定。

圖為商標局2017年作出的「GoingDown」商標駁回通知書。（網上圖片）

二審：商標在具體情境下不文明

不過，該案進入二審程序後，北京高院今年5月10日對該案作出二審判決，撤銷了北京知識產權法院一審判決，駁回商標申請人達群公司的訴訟請求。

北京高院認為，雖然「GoingDown」直譯具有「下降、下沉」的含義，但使用該商標的商品「在具體情境下存在不文明含義」。為了引導公眾樹立積極向上的主流文化和價值觀，制止以擦邊球方式迎合「三俗」行為，發揮司法對主流文化意識傳承和價值觀引導的職責作用，對該商標含義消極、格調不高情形的認定並無不當。

涉事公司：醫療產品要進入人體 與商標意涵契合

報道援引達群公司楊姓負責人指出，其公司產品包括醫療器械，有些醫療移植物要埋進人體內，與「GoingDown」的意涵契合，申請使用「GoingDown」是正當的，公司從來沒有將音近「夠淫蕩」當作營銷噱頭。至於達群公司是否會申請再審，該負責人表示公司還未作出決定。

事件在內地網絡引發討論，網民對此事抱持不同看法，有人認為商標局「小題大做」、「想太多」，但亦有網民直指涉事公司為吸引眼球刻意博出位。

網民熱議：

「電梯（升降機）坐多了，一定是坐電梯得到的啟發！」 「幹得好，商標審核人想像力夠豐富！」 「我養螃蟹的，厚禮蟹是不能註冊咯？」 「明明是無良商人在無理取鬧，沒有道德底線地耍賴。」

（現代快報）